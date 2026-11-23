Los detalles Tras escuchar a una mujer que gritaba: "Cuidado, cuidado, que viene con una pistola", un encapuchado ha disparado hasta en cuatro ocasiones, una de ellas en la cabeza, a otro individuo. El sospechoso ha huido en bicicleta y los Mossos han iniciado su búsqueda.

Este lunes, Barcelona ha sido escenario de otro tiroteo en el barrio de Poble-sec, donde un hombre de 35 años, conocido como 'El Chivo' y de nacionalidad dominicana, fue asesinado tras recibir cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza. El agresor, que vestía una sudadera roja y estaba encapuchado, huyó en bicicleta tras el ataque. Testigos relatan que antes del crimen hubo una discusión, aunque la víctima no estaba involucrada. La policía investiga si el asesinato podría ser un ajuste de cuentas. Este incidente se suma a los seis crímenes con arma de fuego ocurridos este año en la ciudad.

Este lunes se ha vivido otro tiroteo en Barcelona. Un hombre ha sido asesinado en plena calle tras recibir cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza. El asesino, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña esta publicación, ha huido en una bicicleta.

Primero se escuchó una advertencia: "Cuidado, cuidado que viene con una pistola". Al instante, lo siguiente que se ha podido oír ha sido el estruendo de cuatro disparos. De hecho, han quedado registrados con una nitidez impactante desde el balcón de una vivienda cercana, en el barrio de Poble-sec, en Barcelona.

Tras los disparos, en la calle ha reinado la confusión y, entre tanto desconcierto, se ha podido ver a un encapuchado que viste una sudadera roja. Es el sospechoso que acaba de tirotear a otro hombre.

Después, ha cogido una bicicleta y ha escapado del lugar de los hechos por medio de la acera. Mientras tanto, la víctima, que estaba malherida, ha conseguido caminar apenas unos metros. "El chico está corriendo por aquí y se cae, se desploma", ha explicado a laSexta Carolina, la gerente de un bar próximo que, además, ha grabado la secuencia con su móvil. Porque todo ha sucedido frente a las puertas del bar de Carolina. También ante la mirada de varias personas, que han intentado socorrer al hombre tiroteado.

Según los testigos, minutos antes del crimen se había producido una discusión. "Empezaron a discutir, a pelearse, no sé si llegaron a darse, era más discusión fuerte que pelea. Pero al que mataron no tenía nada que ver con esa pelea", ha explicado Carolina.

El fallecido es este hombre de 35 años y de nacionalidad dominicana. "Un muchacho al que llamaban 'El Chivo'", ha contado un vecino.

Ahora, los Mossos buscan al pistolero y se investiga si podría tratarse de un ajuste de cuentas. "Parece que lo estaban vigilando y no sé si hay una cuenta pendiente o algo". "Aprovecharon y le dispararon".

Con este son ya seis los crímenes por arma de fuego durante este año en la ciudad de Barcelona.

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