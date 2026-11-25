Los detalles La esposa del presidente Pedro Sánchez se ha colocado detrás del cartel del PSOE, que pide "ni un paso atrás en nuestros derechos", junto con Óscar López, Rebeca Torró o Carmen Calvo.

Begoña Gómez participó en la manifestación en Madrid por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, junto a figuras del PSOE como Óscar López y Rebeca Torró. El evento, organizado por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, comenzó en la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía y concluyó en Plaza de España con el lema "Paremos la barbarie". Torró destacó la importancia de recordar a las víctimas del machismo y llamó a las mujeres a votar el 29 de noviembre, resaltando que el PSOE defiende sus derechos frente a partidos que niegan la violencia machista.

Begoña Gómez ha acudido a una de las manifestaciones en Madrid por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que ha contado también con la presencia del ministro Óscar López; la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró; la líder socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; o la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Los representantes del PSOE han participado en la manifestación del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, en un día marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. La marcha ha comenzado a las 18:30 horas desde la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía para finalizar en la Plaza de España con el lema "Paremos la barbarie".

Los socialistas han extendido una gran lona con el mensaje "La fuerza de las mujeres. Ni un paso atrás en nuestros derechos". Durante la marcha, Begoña Gómez ha cogido el micrófono para gritar varios cánticos como "Se nota, se siente, las mujeres están presentes" o "Machista el que no bote".

Torró ha afirmado que "volvemos a salir a las calles, un día que es de memoria y de reivindicación". La secretaria de Organización del PSOE ha reclamado "memoria por todas las mujeres que a manos del machismo han arrebatado sus vidas", al mismo tiempo que ha reivindicado "los derechos conseguidos".

Llamamiento para el 29N

En este sentido, ha hecho "un llamamiento a todas las mujeres, de todas las generaciones" para que este domingo, 29 de noviembre, "voten en defensa propia, por ellas mismas, por sus hijas, por sus madres, por sus abuelas, por sus amigas", afirmando que el PSOE "es el partido que defiende a las mujeres".

"Cuando vayamos a votar, nos tenemos que acordar de esos partidos que defienden el derecho a la mujer y no de esos partidos que niegan la violencia machista o que abrazan a quienes niegan la violencia machista para finalmente arrebatar nuestros derechos", ha clamado.

Torró ha concluido asegurando que el PSOE "está convencido de que este domingo, la fuerza de las mujeres se va a escuchar en las urnas más fuerte que nunca".

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