Resolviendo las últimas dudas acerca de la baliza V-16 antes de que sea obligatoria el 1 de enero de 2026

¿Por qué es importante? Desde informativos laSexta hemos querido aclarar algunas cuestiones que aún persisten en la población antes de su entrada en vigor.

A partir del 1 de enero de 2026, llevar una baliza en el coche será obligatorio, y no tenerla podría resultar en multas. La colocación es sencilla: basta con situarla sobre el techo del vehículo y pulsar un botón, sin necesidad de salir del coche, lo que puede evitar accidentes mortales como los que ocurren al colocar triángulos. Aunque la baliza no llama automáticamente a emergencias, sí geolocaliza al vehículo. Para saber si una baliza está homologada, debe tener un distintivo y un número que se puede verificar en la web de la DGT. Para más información, se puede consultar el portal de Tráfico.

Queda menos de un mes para que llevar una baliza V-16 en el coche sea obligatorio. Sin embargo, aun a día de hoy las dudas persisten en la población: cuáles valen y cuáles no; cómo se pone; si te geolocalizan o no, o si hay que llamar a emergencias en caso de accidente. Podría decirse que lo único que está claro es que a partir del 1 de enero de 2026, si nos paran en carretera y no la llevamos a bordo, nos pueden multar.

"Pues hay que coger y ponerla encima, ¿no?", se ha preguntado un señor. Lo primero de todo es saber cómo se tiene que colocar. Para ello no hace falta ni quitarse el cinturón, basta con bajar la ventanilla; situarla encima del techo del coche y pulsar el botón para que empiece a lucir.

"Esta baliza lo único que hace es emitir una luz flash naranja, que es lo mismo que hacen los cuatro intermitentes que tenemos en los coches, con lo cual no sé qué ventaja tiene", ha señalado otro chico. Pues una de las ventajas es que no hará falta salir del coche. Este gesto salvará vidas, puesto que según los datos de la Dirección General de Tráfico, cada año mueren 20 personas atropelladas por colocar los clásicos triángulos.

"Yo la he encendido en casa para que vea la luz la nieta", ha manifestado otro ciudadano. No pasa nada. Algo que también conviene dejar claro es que al activarla no se está llamando al 112, como muchos creen. Cuando se enciende lo que hace es enviar tu ubicación a la DGT para que pueda geolocalizarte, pero es usted quien tiene que llamar a emergencias o a la grúa en caso de necesitarlo.

"Yo la tengo, pero la anterior y no sé si está homologada", ha lamentado un hombre. Esta es otra de las cuestiones clave. A simple vista cuesta reconocerlas, pero se puede hacer. Las que lo están tienen un distintivo en la caja y un número impreso en el dispositivo. Además, este habrá que cotejarlo con la página web de la DGT.

Si aun así sigue teniendo alguna duda, puede consultar el portal de Tráfico, donde hay toda una guía explicativa. Eso sí, cómprela porque a partir del 1 de enero de 2026 si nos paran y no la llevamos abordo nos pueden multar.

