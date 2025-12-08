El Chuki espera su extradición a España para ser juzgado por el asesinato premeditado de Silvia

El contexto Ha sido detenido en Lima (Perú) después de llevar 15 años prófugo de la Justicia española. Huyó en 2010 después de, presuntamente, haber asesinado a su exnovia.

La policía peruana ha detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, conocido como 'El Chuki', quien estaba prófugo desde 2010 tras presuntamente asesinar a Silvia Rodríguez, su exnovia de 16 años en Leganés, Madrid. Su extradición a España podría ser inminente gracias a un acuerdo entre ambos países, permitiendo que sea juzgado bajo el código penal anterior. Yong Granadino, acusado de asesinato doloso, habría estado residiendo en Perú con una identidad falsa, ayudado por su entorno. Silvia fue encontrada degollada en una maleta, y Yong se convirtió en el principal sospechoso tras acosarla tras su ruptura.

La policía peruana ha detenido a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'El Chuki', en Lima. Llevaba prófugo de la Justicia española desde 2010, cuando presuntamente asesinó a Silvia Rodríguez, su exnovia de tan solo 16 años en Leganés (Madrid). Ahora espera su extradición a España, algo que podría ser cuestión de semanas, puesto que entre ambos países existe un acuerdo firmado. Además, este pacto permite que sea juzgado en nuestro país, aunque con el código penal anterior.

El arresto se ha producido en la capital peruana, su ciudad natal, y donde podría haber estado residiendo estos quince años con una identidad falsa. Allí tiene familia y amigos que le habrían ayudado a eludir la orden de arresto. Sin embargo, ellos han sido la vía para dar con su paradero. Los investigadores han podido localizarle después de rastrear a su entorno más cercano. Así, tras su detención se le tomaron las huellas dactilares y se pudo ratificar que se trataba de 'El Chuki'.

Extradición y posible condena

Uno de los aspectos positivos de este caso es que España y Perú sí cuentan con un acuerdo de extradición, por lo que a diferencia del caso de Martiño Ramos y Cuba, la extradición de Yong Granadino podría producirse en cuestión de semanas. Además, este convenio permite que sea juzgado en España a pesar del tiempo trascurrido.

'El Chuki' está acusado de un asesinato doloso, puesto que no solo habría matado a su exnovia, sino que lo habría hecho de manera consciente y voluntaria. De hecho, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de una maleta en el interior de un contenedor de la basura. Asimismo, Silvia era menor y su expareja, por lo que se trata de un crimen machista.

Sin embargo, al haberse producido en 2010 se le juzgaría con el código penal de entonces y se enfrentaría a penas de entre 15 y 20 años. En el caso de haber sido juzgado con el código penal actual, se podría haber pedido prisión permanente revisable para él.

¿Qué ocurrió con Silvia?

El cuerpo de Silvia Rodríguez lo encontró una persona sin hogar el 10 de noviembre de 2010 en Leganés. Estaba dentro de una maleta que se encontraba en el interior de un contendedor de la basura. Además, la víctima estaba desnuda y había sido degollada. "Metida en una maleta ahí doblada", comentó entonces su padrastro.

Christian Hernán Yong se convirtió en el principal sospechoso desde el principio. Él tenía 30 años y ella 16 y habían mantenido una relación sentimental, pero dos semanas antes del presunto asesinato ella rompió con él. "Nos dijo a mi madre y a mí que lo dejó porque era muy agobiante, muy pesado, muy celoso", expresó Verónica, la hermana.

Igualmente, el entorno de la joven subrayó que la tras la ruptura él comenzó a acosarla. "Él estuvo varios días llamándola, todos los días la llamaba al fijo de casa... una vez vino a aporrear el portal de abajo", remarcó la hermana.

Por otra parte, un testigo aseguró haberle visto en la zona llevando la maleta y en el cuerpo de Silvia encontraron restos de ADN de Christian. Por lo que la Policía puso en marcha un operativo para dar con él, pero cuando llegaron a su casa ya no estaba. Se había marchado precipitadamente. De hecho, a su casera le dijo que se iba a Perú, donde ha estado escondido estos 15 años.

Con todo, su nombre se llegó a incorporar a la lista de los más buscados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.