El Gobierno de Ayuso se reúne con la directiva del hospital de Torrejón entre contradicciones y un largo historial de denuncias

La crisis del Hospital Universitario de Torrejón enfrenta a la Comunidad de Madrid y Ribera Salud. Tras la filtración de audios del CEO de Ribera Salud, que sugieren alargar listas de espera, el gobierno de Ayuso decidirá el futuro del centro. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, promete ser "implacable" ante irregularidades, aunque cuestiona la veracidad de los audios. Ayuso defiende el modelo sanitario madrileño, calificándolo de uno de los mejores de Europa. Sin embargo, surgen denuncias sobre irregularidades en el hospital, como la rotación excesiva de personal y malas prácticas en triaje de urgencias, lo que afecta tanto a la carga asistencial como psicológica.

En unas horas la Comunidad de Madrid y la cúpula de Ribera Salud se verán las caras para afrontar la crisis del Hospital Universitario de Torrejón. El Gobierno de Ayuso ha anunciado que después del encuentro de este martes, decidirán sobre el futuro del centro. Todo ello después de que saliesen a la luz los audios del CEO de Ribera Salud pidiendo que se alarguen las listas de espera.

Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, aunque sus palabras llaman la atención. Por un lado afirma que el gobierno madrileño será "implacable si aprecian irregularidades" pero por otro, sobre los audios, desliza que "no es la primera vez que mienten vilmente", sin especificar a quién se refiere.

"Nosotros vamos a ser contundentes porque además no es la primera vez que lo hacen y que mienten vilmente. Tanto si se ha pretendido hacer algo irregular, o descubriésemos que se ha hecho algo mal, que hasta ahora puedo decir que no hay nada que se haya hecho en contra de nuestros estándares de calidad y excelencia, pero desde luego vamos a ser absolutamente implacables", ha dicho.

Las palabras de Matute concuerdan con el mensaje de su presidenta el pasado viernes cuando habló de "erradicar con contundencia cualquier mala práctica". Aunque este sábado en el aniversario de la Constitución hubo matices importantes cuando, casualmente, Isabel Díaz Ayuso y el responsable de Ribera Salud coincidieron en su análisis del escándalo. Ambos hablaron de "audios editados y fuera de contexto". Esto ha dejado claro que siguen la misma estrategia: poner el foco en los audios pero no en su contenido. Es más, la presidenta madrileña atribuye el escándalo en gran parte a "rencillas entre directivos".

Ayuso ha insistido así en su defensa del modelo sanitario de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que la sanidad madrileña es de las mejores de Europa en un mensaje en sus redes sociales publicado este lunes. "La Comunidad de Madrid tiene una de las mejores sanidades de Europa, y la más solidaria con el resto de España, a pesar de las viejas campañas políticas para intentar desprestigiarla", ha escrito.

Sin embargo, cada día que pasa se conocen más quejas sobre las irregularidades que podrían haberse producido en el Hospital Universitario de Torrejón, como la denuncia de una anestesista a la que ha tenido acceso laSexta en exclusiva. Esta demuestra que los problemas en el hospital de Torrejón llevan años sobre la mesa, "prácticamente desde después de la pandemia con una rotación de trabajadores brutal por este tipo de circunstancias, porque tenemos que hacer mucho más trabajo con menos personal".

Una de las anestesistas renunciaba a su puesto en 2023. "Con la excusa de falta de personal implantaron el todo vale y propusieron que los findes una anestesista pudiese llevar un quirófano y medio o dos a la vez", ha relatado a laSexta.

Otra trabajadora alertaba a sus supervisoras sobre la modificación del triaje a pacientes en urgencias. "Retriar a un paciente porque nos lo pida supervisión o dirección médica es una mala praxis y por lo tanto puede conllevar problemas legales", ha denunciado. Algo que seguía ocurriendo, al menos hasta hace un par de semanas, y que ya denunció SATSE hace meses.

Y a la carga asistencial se unen, aseguran, la psicológica. Pero los profesionales quieren enviar un mensaje a los pacientes: serán atendidos siempre con el compromiso de la profesionalidad.

