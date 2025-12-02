Investigan como un presunto caso de violencia de género el hallazgo del cuerpo de una mujer en su domicilio de Alicante

¿Por qué es importante? También ha sido encontrado el cuerpo de un hombre, que se habría suicidado, según fuentes de laSexta. La Policía Nacional ha informado que "los primeros indicios apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental por lo que se está tratando como un presunto caso de violencia de género".

Se está investigando como un posible caso de violencia machista el hallazgo de los cadáveres de una mujer de 29 años y un hombre de 34 en un domicilio de Alicante, según fuentes cercanas a la investigación informaron a laSexta. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado en su cuenta de X que están recabando datos sobre el asesinato por presunta violencia de género en la provincia de Alicante. El '016' es el teléfono de atención a víctimas de violencia machista, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, gratuitamente y sin dejar rastro en la factura.

Las mismas fuentes han agregado que la mujer presenta signos de violencia con arma blanca, mientras que él se habría suicidado. Según apunta 'Las Provincias', el hombre se habría ahorcado.

La Policía Nacional ha comunicado que en la tarde de este martes "se ha recibido aviso por el hallazgo de dos cuerpos sin vida encontrados en una vivienda de la ciudad de Alicante", que han sido encontrados por "un testigo cuando ha accedido al interior del citado domicilio".

Además, han informado que "los primeros indicios apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental por lo que se está tratando como un presunto caso de violencia de género".

"Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional se encuentran en estos momentos realizando la correspondiente Inspección Ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos para esclarecer las causas de los fallecimientos", ha agregado en el comunicado.

"Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante", según ha informado Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en su cuenta de X.

De confirmarse, serían 42 las mujeres asesinadas por violencia machista en España en lo que va de año.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

