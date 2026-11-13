Coulrofobia, triscaidecafobia, tripofobia… fobias poco conocidas (que existen de verdad)

Más allá de las fobias más conocidas, existen miedos intensos y específicos reconocidos por la psicología que pueden condicionar seriamente la vida cotidiana.

Aunque la Real Academia Española (RAE) define en el Diccionario de la lengua española la "fobia" como una "aversión exagerada a alguien o a algo", el término abarca una realidad mucho más amplia cuando se aplica al estudio del comportamiento humano. Más allá de su uso coloquial, una fobia puede entenderse como un miedo intenso, persistente y difícil de controlar ante determinados actos, ideas, objetos o situaciones, incluso cuando la propia persona reconoce que ese temor carece de una base racional.

En un primer nivel, las fobias más conocidas suelen asociarse a miedos ampliamente compartidos y socialmente reconocibles, como el miedo a volar, a las arañas o a los espacios cerrados. Son los ejemplos más habituales cuando se habla de este tipo de trastornos y los que forman parte del imaginario colectivo. Sin embargo, existe un segundo nivel mucho menos visible, formado por miedos extremadamente específicos y poco conocidos, que también están documentados y que pueden resultar igual de limitantes. Se trata de fobias dirigidas a números, colores, palabras, partes del cuerpo o situaciones muy concretas, que generan respuestas de ansiedad desproporcionadas y condicionan la vida cotidiana de quienes las padecen.

Por qué surgen fobias tan específicas

La psicología explica que muchas fobias se originan a partir de experiencias traumáticas, aprendizaje por observación o asociaciones simbólicas que el cerebro fija como amenazas. Una vez establecida, la respuesta de miedo se activa de forma automática, incluso cuando no existe un peligro real.

La existencia de fobias tan concretas demuestra hasta qué punto la mente humana puede generar mecanismos de protección exagerados, pero absolutamente reales para quien los experimenta.

Con nombres complejos, y la mayoría de las veces ni reconocidos por la RAE, estas fobias muestran un miedo compartido a conceptos o realidades muy diversas. Coulrofobia, hipopotomonstrosesquipedaliofobia, xantofobia… repasamos algunas de las fobias menos conocidas que existen de verdad.

Fobias poco conocidas (que existen de verdad)

Triscaidecafobia: miedo al número 13

Los fans de 'Friends' puede que reconozcan esta palabra, aunque para muchos puede ser un tanto extraña. La triscaidecafobia o trececafobia es un miedo específico al número 13, asociado históricamente a la mala suerte. Los 'martes y 13', martes que coinciden en el día 13 del mes, suelen generar este miedo, pero también los 'viernes 13', a raíz de la película de terror 'Viernes 13' sobre el asesinato de unos adolescentes en un campamento abandonado. De hecho, el miedo específico a los viernes 13 tiene más de un término específico, algo más complejos, como parascevedecatriafobia, collafobia o friggatriscaidecafobia. El miedo al martes 13, por su parte, se conoce como trezidavomartiofobia.

Coulrofobia: miedo a los payasos

La coulrofobia es el miedo irracional a los payasos. Aunque su presencia es común en el entretenimiento infantil, algunas personas experimentan una intensa ansiedad al verlos, especialmente cuando el maquillaje exagerado dificulta reconocer expresiones faciales reales. Este miedo puede estar relacionado con la sensación de imprevisibilidad, la distorsión de rasgos humanos o experiencias negativas previas, y suele intensificarse en contextos como espectáculos, fiestas o parques temáticos.

Hipopotomonstrosesquipedaliofobia: miedo a las palabras largas

Paradójicamente, la hipopotomonstrosesquipedaliofobia describe el miedo a las palabras largas o complejas. Quienes la padecen pueden sentir ansiedad al leer, escuchar o intentar pronunciar términos extensos, especialmente en contextos académicos o profesionales. Esta fobia suele asociarse a experiencias de ridiculización, inseguridad lingüística o dificultades en el aprendizaje, y puede generar evitación de la lectura o del lenguaje técnico.

Xantofobia: miedo al color amarillo

La xantofobia es el miedo irracional al color amarillo. Aunque pueda parecer extraño, algunas personas experimentan rechazo intenso o ansiedad al ver objetos, ropa o espacios dominados por este color. El origen de este miedo puede estar en asociaciones simbólicas negativas, experiencias traumáticas o interpretaciones culturales, y en casos extremos puede influir en decisiones cotidianas como la elección de vestimenta o entornos.

Ombrofobia: miedo a la lluvia

La ombrofobia consiste en un temor persistente a la lluvia. Más allá de una simple molestia por el mal tiempo, quienes la sufren pueden experimentar ansiedad anticipatoria ante previsiones meteorológicas o evitar salir de casa cuando llueve. Este miedo puede estar vinculado a experiencias traumáticas relacionadas con tormentas, inundaciones o accidentes, y afectar de forma significativa a la autonomía personal.

Eisoptrofobia: miedo a los espejos

La eisoptrofobia es el miedo a los espejos o a verse reflejado en ellos. En algunos casos, la ansiedad se relaciona con la propia imagen corporal; en otros, con creencias irracionales sobre lo que puede aparecer en el reflejo. Este tipo de fobia puede provocar evitación de espacios cotidianos como baños, ascensores o escaparates, y suele estar asociada a otros trastornos de ansiedad.

Tripofobia: aversión a patrones repetitivos

Aunque su estatus como fobia clínica es debatido, la tripofobia describe una fuerte aversión o repulsión ante patrones visuales repetitivos, como agujeros agrupados o superficies con formas similares muy juntas. Las reacciones pueden incluir ansiedad, náuseas o incomodidad intensa, y se estudia como una respuesta instintiva relacionada con la percepción de peligro o enfermedad.

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