Ayuso carga contra docentes en huelga por colarse en un mitin del PP: "Si quieren ascender en el PSOE es el momento de la foto"

Los detalles Los docentes han mostrado sus camisetas verdes cuando Ayuso iba a tomar la palabra en el mitin de inicio de campaña del PP.

Isabel Díaz Ayuso criticó a cuatro docentes que interrumpieron un mitin del PP en Madrid, donde recibieron gritos de "¡fuera, fuera!" por parte de los asistentes. Estos manifestantes, en huelga indefinida desde el 14 de octubre en defensa de la educación pública madrileña, accedieron al evento en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, que reunió a 1.500 personas. Durante el discurso de Ayuso, los manifestantes mostraron camisetas verdes, símbolo de su protesta. Ayuso comentó que pretendían ascender en las listas del PSOE y señaló que la huelga ha dejado a los alumnos sin 400.000 horas lectivas.

Isabel Díaz Ayuso ha cargado este jueves contra cuatro docentes que se han colado en un mitin del PP en Madrid, y a los que los asistentes les han gritado "¡fuera, fuera!".

Los hechos se han producido después de que cuatro manifestantes por la educación pública madrileña, en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre, hayan accedido al mitin de inicio de campaña del PP de Madrid.

El acto ha sido celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, y según el PP ha contado con una asistencia de 1.500 personas. A sus puertas se ha congregado una treintena de manifestantes en defensa de la educación pública madrileña, que cumplirá el sábado un mes de huelga indefinida.

Cuatro de ellos se han sentado entre los asistentes, al principio de incógnito, y han mostrado sus camisetas verdes, símbolo de su protesta, cuando ha empezado la intervención de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cerraba el acto.

"Si quieren ascender en las listas del PSOE, tienen ahora el momento para hacerse la foto y reventar el mitin, gracias", ha dicho Díaz Ayuso a los manifestantes, que han sido expulsados del recinto mientras los asistentes al acto les silbaban y gritaban "¡fuera, fuera!".

"Son siete años así, ya tengo experiencia, así que ya los veo de lejos", ha comentado la presidenta antes de añadir: "Quieren tanto a la educación pública que, en Madrid, ya han dejado a los alumnos sin cerca de 400.000 horas lectivas".

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