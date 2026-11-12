Arranca la campaña electoral: Sánchez recurre a Begoña Gómez, Feijóo se centra en la migración y Colau clama por la vivienda

Los detalles En el acto del PSOE la sorpresa la ha dado Begoña Gómez, quien ha intervenido por primera vez en un mitin del partido socialista para reivindicar a las mujeres.

La campaña electoral ha comenzado oficialmente, marcando el inicio de dos semanas cruciales antes de las elecciones del 29 de noviembre. Los partidos han cerrado la precampaña con diversos actos. Begoña Gómez sorprendió al intervenir en un mitin del PSOE, reivindicando el papel de las mujeres. Pedro Sánchez, desde Sevilla, auguró una "movilización histórica" y destacó el apoyo de Lula. Alberto Núñez Feijóo, centrado en migración y okupación, prometió una auditoría del Gobierno de Sánchez. Ada Colau, de Frente Amplio, abogó por un gobierno progresista contra la especulación. Santiago Abascal, de Vox, denunció un posible fraude electoral, criticando la intervención de Gómez.

La campaña electoral arranca de forma oficial este viernes y, con ella, comienzan también las dos últimas semanas decisivas de cara a las elecciones del 29 noviembre. Los diferentes candidatos de los partidos han cerrado la noche de este jueves la precampaña con diversos actos en los que el PSOE ha sorprendido con la intervención de Begoña Gómez, Feijóo ha cargado contra la migración desde Badalona junto a Albiol, Frente Amplio ha clamado por la vivienda y un Abascal que agita el fantasma del fraude electoral

En el acto del PSOE la sorpresa la ha dado Begoña Gómez, quien ha intervenido por primera vez en un mitin del partido socialista para reivindicar a las mujeres. Gómez, que ha dicho hablar como "mujer profesional, como madre y como amiga" ha subrayado que durante demasiado tiempo las mujeres han sido "señoras de", pero ha asegurado que ese tiempo ha terminado porque ellas son "las autoras de sus vidas".

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha augurado desde Sevilla "una movilización histórica para una remontada épica de una España de progreso que va a volver a derrotar a la involución en las urnas, como toca en democracia". "Este es un país de esperanza. Fijémonos en lo que hemos logrado en tan poco tiempo, durante estos últimos ocho años", ha continuado Sánchez.

El líder del PSOE ha apelado a 'la fuerza del amor', un eslogan utilizado en precampaña, para declararse a su mujer: "Si por algo soy afortunado, Begoña, es por ser tu esposo y el padre de tus hijas". Un mensaje que ha unido al de un nuevo eslogan, 'La fuerza de las mujeres', para apelar a que "no se queden en casa" y sigan votando socialista el 29N.

Sánchez ha elegido como activo a Lula. El presidente de Brasil que venció a todas las encuestas estará en uno de los mítines para apoyar al partido socialista. Y ese es el mensaje que ha vuelto a lanzar Sánchez: que igual que Lula venció el Brasil, él quiere ser quien venza a la ultraderecha. "Saben que como en Brasil, como en Estados Unidos... en España somos más, muchos más los que queremos cuatro años más de avances y no queremos involución que es lo que ellos proponen".

Feijóo, centrado en la migración y la okupación

El líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido centrar su mensaje en migración y okupación acompañado desde Badalona por el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol. No ha dudado en volver a criticar la huelga por la vivienda y en asegurar que fue una huelga electoral.

En este sentido, ha dicho que este miércoles "quisieron para el país". "Una huelga electoral contra la oposición. Absurdo desde el inicio, insultante desde Urda y, al final, un fracaso", ha expresado. Y ha agregado: "Trabajaré cada día de los próximos cuatro años para los que ayer hicieron huelga, también para ellos", ha manifestado.

"Vamos a abrir una etapa nueva de entendimiento y cordialidad", ha dicho, pero pese a esa cordialidad que prometía, ha señalado después que "quien venga a España, que venga a trabajar y aprender nuestro idioma", cargando así contra la migración.

Feijóo ha puesto en valor su experiencia de gestión y ha prometido una "auditoría del saqueo" del Gobierno de Sánchez para saber "a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado". "Haremos una auditoría de la decencia para saber por qué no funcionan los trenes, por qué no se han hecho las obras, por qué no se ha construido vivienda y por qué los españoles pagamos más y recibimos menos", ha proclamado. Y ha concluido el acto afirmando que ofrece "un gobierno que no robe".

Un Frente Amplio por la vivienda

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha presentado al partido como el representante de los colectivos más vulnerables y se ha puesto a ella misma como ejemplo: una candidata que se sale de lo común.

"A través de Frente Amplio me habéis hecho ser la primera mujer, catalana, republicana, feminista, bisexual, activista, de clase trabajadora candidata a la Presidencia desde Barcelona. Gracias por este honor", ha expresado.

"Basta de sobrevivir", ha dicho Colau. "Basta de excusas, no vamos a hacer más de lo mismo. Hemos venido a acabar con la desigualdad y cambiar las reglas del juego. Así, ha lanzado un mensaje al PSOE y a Sánchez: "Que el siguiente Gobierno progresista será contra la especulación o no será".

"Después de dos mandatos con avances gracias a las ministras de Sumar, creo que no ayudan sus declaraciones triunfalistas diciendo que la economía española es un ejemplo mundial". "Le hago una petición a Sánchez: si queremos un gobierno progresista necesitamos más humildad con la gente trabajadora y más valentía frente a los especuladores", ha dicho. Y ha agregado: "Sánchez tardó cinco años en regular los alquileres. Hay que romper con los especuladores, no se puede ser su amigo ni su cómplice".

Abascal agita el fantasma del fraude electoral

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a agitar el fantasma de un posible fraude electoral, afirmando que Sánchez hará lo imposible por mantenerse en el poder. "Están dispuestos ha hacer cualquier tipo de trampa, cualquier tipo de intimidación y cualquier tipo de violencia con tal de que los españoles no puedan echarles el 29 de noviembre", ha dicho desde Huesca.

También ha arremetido contra el PSOE por la intervención de Begoña Gómez en el mitin. "No tienen vergüenza", ha valorado ante el recurso del PSOE de esgrimir 'la fuerza del amor'.

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