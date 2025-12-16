Inundaciones y cortes en el transporte: los efectos de la nueva borrasca a su paso por Badalona (Barcelona)

¿Por qué es importante? Las nubes no han parado de descargar en toda la tarde y se han registrado hasta 122 litros por metro cuadrado.

La borrasca que atraviesa el país ha dejado intensas precipitaciones en Cataluña, especialmente en Badalona, donde se han registrado hasta 122 litros por metro cuadrado, convirtiendo la ciudad en una balsa. Las lluvias torrenciales han provocado peligrosas cascadas en pasos subterráneos y han complicado el tráfico, suspendiendo tres líneas de tranvía en Barcelona. Se han recibido 162 avisos de emergencia, principalmente por inundaciones. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado a evitar desplazamientos innecesarios y zonas inundables. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atendido incidentes en Badalona, Montbrió del Camp y Òrrius, mientras las tormentas avanzan hacia el sur.

La nueva borrasca que está atravesando nuestro país está dejando importantes precipitaciones en distintas zonas de Cataluña, sobre todo en Badalona (Barcelona) donde se han registrado hasta 122 litros por metro cuadrado y la ciudad se ha convertido en una auténtica balsa.

Las nubes no han parado de descargar durante toda la tarde con intensidad torrencial para el asombro de unos vecinos que no podían creer como ha aumentado el nivel del agua. Esta ha provocado tremendas y peligrosas cascadas en los pasos subterráneos de la localidad barcelonesa.

Por otra parte, la conducción se ha vuelto más que complicada para los coches e imposible para el tranvía. Solo en Barcelona se han tenido que suspender tres líneas por el estado de las vías, así como el servicio de tranvía. "Tenemos que ir andando hasta Barcelona porque no hay ni buses, ni metro y está todo cerrado", ha comentado un chico.

Tal ha sido el diluvio que ha caído en el municipio, que solo en el área metropolitana de Barcelona se han registrado 162 avisos por emergencias, casi todos en Badalona. La mayoría de ellos han sido por inundaciones en las calles y la repercusión que han tenido las lluvias en el alcantarillado.

Illa pide que se extremen las precauciones

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha utilizado su perfil de X para pedir a la población que "evite los desplazamientos innecesarios y las zonas inundables". Del mismo modo, el líder de los socialistas catalanes ha asegurado que está "muy pendiente del episodio de lluvias intensas en Barcelona y de sus consecuencias". "Extreme la precaución", ha concluido.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat ha comunicado que debido a las lluvias han tenido que atender tres incidentes en las zonas de Badalona, Montbrió del Camp y Òrrius. Igualmente, los servicios de meteorología de la Generalitat han informado de que las tormentas se dirigen hacia el sur y la zona de Terres de l'Ebre.

