Detenido un hombre en Gijón por matar a su expareja

Los detalles Sobre el hombre existía una denuncia previa, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima.

La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un hombre de unos 40 años como presunto autor del asesinato de su expareja, según han informado a EFE fuentes del cuerpo, que investiga los hechos como un posible caso de violencia machista.

Los hechos han ocurrido este jueves en el barrio gijonés de Jove, donde presuntamente el hombre habría apuñalado mortalmente a la mujer.

Estas mismas fuentes han apuntado que sobre el hombre existía una denuncia previa, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima.

Noticia en ampliación.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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