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Piden su dimisión

Sánchez cierra filas con Marlaska pese a la violencia policial del 11N: "Es mi ojito derecho; el mejor ministro del Interior"

¿Qué ha dicho? "Es un tipo íntegro, dedicado a su labor y una persona que trata de hacer las cosas bien", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los DiputadosEuropa Press
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"Fernando es mi ojito izquierdo-derecho" y junto a Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido "el mejor ministro del Interior" de España. Así de contundente ha sido la defensa que ha hecho este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Mientras oposición y socios piden casi en bloque su dimisión. Tras vivir duras cargas policiales y el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes y miembros de piquetes en la jornada de huelga general, Sánchez ha señalado a Marlaska casi como si fuera su miembro favorito del Ejecutivo.

Sánchez se ha sentado junto a Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. Allí ha querido dejar claro que no es que Moncloa haya respaldado la huelga general. "Lo que hacemos desde el Gobierno no es apoyar, sino respetar un derecho constitucional que es el de la huelga, y también un derecho constitucional que es el de la seguridad".

Así, ha apuntado que "a veces es difícil de conciliar y particularmente en jornadas como las de ayer", y ha agregado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que se va a abrir una investigación y revisar qué protocolos han fallado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "son unos pedazo de profesionales", ha subrayado.

Tras esto, ha dicho que siempre dice a sus ministros: "Aquí suma puntos el que más reprobaciones tiene". Y, en este sentido, ha dicho que "Fernando es mi ojito izquierdo-derecho". "Es un tipo íntegro, dedicado a su labor y una persona que trata de hacer las cosas bien", ha destacado.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, también ha defendido a Marlaska y ha centrado el discurso en la investigación ya anunciada. Considera que se debe "dilucidar" sobre las "responsabilidades" de las cargas.

"Yo tengo confianza en mi compañero porque es una persona que ha mostrado su compromiso con el Estado de derecho, con la defensa de los derechos de todos", ha afirmado en una entrevista en 'La Séptima'.

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