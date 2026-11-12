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Otra victoria en la 'Nations'

La España más sólida sigue imparable ante Chequia

Nueva victoria de los chicos de Luis de la Fuente, que están imparables en esta Liga de Naciones: cinco victorias en cinco partidos.

Gol de España ante Chequia Gol de España ante ChequiaGetty

La España de Luis de la Fuente hace mucho, muchísimo, que no sabe lo que es perder. Una nueva victoria en la Liga de Naciones, esta vez ante Chequia, y el equipo sigue imbatido: cinco victorias en cinco partidos y solo resta el duelo ante Inglaterra.

Muchos cambios introdujo el seleccionador. Con Zubimendi en el medio, Yeremy Pino, Fermín López y Ferran Torres en la delantera. A la espera de que Lamine Yamal se pueda incorporar este viernes para estar disponible contra los ingleses.

España se adelantó de penalti. Álex Baena no falló, responsable de los lanzamientos en este partido.

A Yeremy Pino le anularon el segundo tanto por fuera de juego. El pase había sido de Unai Simón desde su propia área. Una auténtica delicia. Pero el VAR revisó la acción y la anuló.

El central Krejci recibió la tarjeta roja por un agarrón a Roberto, que se marchaba en solitario a portería. El árbitro lo tuvo que revisar en el monitor.

Y España, con un jugador más, controló el desenlace con posesión y ataque. Fermín y Roberto tuvieron ocasiones en el tramo final y Marc Pubill hizo el segundo y definitivo de la noche.

Contra Inglaterra el próximo domingo se vivirá la batalla por la primera posición del Grupo C en esta Liga de Naciones.

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