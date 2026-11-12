Serafín Giraldo, sobre la oleada de amenazas de bomba: "Puede ser un acto de guerra híbrida"

Los detalles Este jueves, la Policía recibió varias llamadas alertando de que había una mochila abandonada en plena calle en Sevilla, teniendo que activar el protocolo antiexplosivos, algo que también se dio unas horas antes en Guadarrama (Madrid).

En las últimas semanas, Europa ha experimentado una serie de amenazas de bomba que han afectado a escuelas, trenes y aviones, paralizando servicios esenciales. Este fenómeno ha llegado a España, donde se han reportado varios incidentes, como mochilas sospechosas en Sevilla y Granada, y maletas en Madrid. En cada caso, los protocolos de seguridad fueron activados, pero no se encontraron explosivos. Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional, sugiere que podría tratarse de una "guerra híbrida", aunque distingue situaciones específicas como la de Guadarrama, donde se encontraron dos artefactos, posiblemente imitando eventos anteriores en Oviedo.

Durante las últimas semanas se han repetido por toda Europa varias amenazas de bomba que han afectado a escuelas, trenes o aviones, llegando a paralizar servicios esenciales.

Este fenómeno también ha llegado a España. Este jueves, la Policía recibió varias llamadas alertando de que había una mochila abandonada en plena calle en Sevilla, teniendo que activar el protocolo antiexplosivos. Durante la noche de ayer, una mochila abandonada junto a una gasolinera en Guadarrama hizo saltar todas las alarmas.

Una situación parecida a la que se vivió en Granada, donde acudieron los TEDAX para retirar una mochila sospechosa. Poco antes, en Madrid, llegaba otro aviso: una maleta sospechosa en Plaza de España. La detonaron y una vez más, no había explosivo alguno.

También en la capital, el pasado día 11, la Policía tuvo que desplegar un impresionante dispositivo de seguridad por un maletín sospechoso. Además, se produjeron dos falsas amenazas de bomba en las imediancines de la dirección general de la Guardia Civil.

Ante esta oleada, Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional, explica que "por un lado puede ser una guerra híbrida, porque por correo electrónico se están alterando los aviones en toda Europa".

Sin embargo, asegura que "eso hay que distinguirlo de lo que pasó en Guadarrama", ya que "hubo dos artefactos", por lo que "quizás pudo ser un efecto imitación después de lo que pasó en Oviedo".

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