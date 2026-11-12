Los hijos de Jensen Huang que podrían heredar el imperio de Nvidia: el propietario de un bar en Taiwán y una chef de Nueva York

¿Qué podemos esperar? Ambos son altos directivos de la compañía desde hace unos años, pero de momento es Colette Kress quien ha asumido la dirección ejecutiva de forma interina.

El exCEO de Nvidia, Jensen Huang, ha dejado la compañía tras escándalos de infidelidades y su presunta relación con una espía china. Colette Kress asume como directora ejecutiva interina, mientras los hijos de Huang, Spencer y Madison, ocupan altos cargos en la empresa. Spencer, inicialmente barman, ahora lidera el área de robótica, y Madison, exchef, es directiva de marketing y tecnología. La salida de Huang ha generado incertidumbre sobre la sucesión y el control de la compañía. La caída en Bolsa ha sido significativa, con una pérdida del 16% desde noviembre. Además, el caso ha tensado las relaciones diplomáticas entre EEUU y China.

El ahora exCEO de Nvidia, Jensen Huang, ha pasado de dirigir su propia empresa, valorada en 5,7 billones de dólares, a tener que abandonar la compañía entre escándalos por infidelidades y su vinculación con una supuesta espía china. De forma provisional, Colette Kress ha asumido el mando como directora ejecutiva interina. Sin embargo, hay muchas dudas sobre el futuro de la compañía, que se ha convertido en el epicentro de una auténtica dinastía empresarial.

Con Jensen Huang ahora destronado, quedan sus dos hijos colocados como ejecutivos de la mayor empresa del mundo. El primero es Spencer Huang, de 35 años. Entró en Nvidia en 2022 y ahora dirige el área de robótica desarrollando modelos de inteligencia artificial, con un salario de 1,3 millones de euros al año.

Antes de seguir los pasos de su padre, la vocación de Spencer era ser barman. Hace años abrió con unos amigos un bar en Taipéi, que ha sido seleccionado varias veces entre los 50 mejores bares de Asia.

También está Madison Huang, de 34 años, y la benjamina de la familia. Entró en Nvidia en 2020 y en tan solo seis años se ha convertido en la directiva de marketing y tecnología de la compañía. Ella es una de las personas de confianza de su padre y suele acompañarlo en sus viajes de negocios.

La trayectoria profesional de Madison también empezó alejada del imperio familiar. Estudió repostería y, al acabar, trabajó como chef en restaurantes de Nueva York y San Francisco. Ahora gana un sueldo de 1,2 millones de euros al año.

Tras un par de años de cursos en tecnología y másteres, ahora los dos hermanos son altos cargos de la empresa de su padre. El escándalo de las infidelidades deja la puerta abierta a un divorcio que podría complicar el reparto de la fortuna familiar, la sucesión de la empresa y el control de las acciones.

Por su parte, Donald Trump ha hecho su propia propuesta para dirigir la compañía: el exCEO de Apple, Tim Cook.

Fuerte caída en Bolsa

En medio de esta disputa está la caída en Bolsa de la empresa. Ha pasado de valer 5,7 billones de dólares a 4 billones y va camino de quedarse fuera del podio de empresas más valiosas después de perder el equivalente al 90% del PIB de España.

Sus acciones han caído un 4,34%, hasta los 166 dólares, al cierre de Wall Street este jueves. En las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil, las acciones llegaron a caer hasta los 150 dólares. Acumulan una caída de más del 16% desde el pasado 3 de noviembre, cuando cerraron por encima de los 206 dólares.

La implicación en esta deriva de una supuesta espía china ha provocado además una importante tensión diplomática entre EEUU y China. En este sentido, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Pekín, Mao Ning, ha advertido que "EEUU debería dejar de inventar narrativas de espionaje y de buscar protestas para imponer un bloqueo tecnológico".

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