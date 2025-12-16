Las tormentas se ceban con una Franja de Gaza ya devastada en la que Israel sigue matando pese al alto el fuego

Los detalles Sin ir más lejos, este lunes el Ejército israelí ha confirmado haber asesinado a dos milicianos en el norte del enclave palestino.

Las tormentas han agravado la situación en la Franja de Gaza, convirtiendo los campamentos de refugiados en lodazales y causando la muerte de al menos 15 palestinos debido a las inundaciones. A pesar de una tregua, Israel sigue llevando a cabo acciones militares, como el asesinato de dos milicianos en el norte de Gaza. Desde el inicio de la tregua el 10 de octubre, 356 gazatíes han muerto, incluidos civiles que cruzaron la línea amarilla, una frontera militar impuesta por Israel. En total, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, han muerto 70.112 palestinos y 170.986 han resultado heridos.

Las tormentas se ceban con una Franja de Gaza ya devastada. Los campamentos de refugiados se han convertido en auténticos lodazales. Además, al menos 15 palestinos han muerto a raíz de las anegaciones y las lluvias en mitad de una "tregua no tregua" porque Israel continúa asesinando. Sin ir más lejos, este lunes su Ejército ha confirmado haber asesinado a dos milicianos en el norte del enclave palestino.

"Hoy lunes, tropas de las fuerzas de defensa israelíes identificaron a dos terroristas, en dos incidentes separados, que cruzaron la línea amarilla en el norte de la Franja de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata para ellos", detalla una nota castrense a la que ha accedido EFE.

El Ejército agrega que "tras la identificación, las tropas dispararon y eliminaron a los terroristas para eliminar la amenaza". Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con 356 muertos en total.

Entre ellos se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50% de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel. Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

En Rafah (sur de la Franja), que Israel domina como zona militarizada desde abril, aunque llevaba ocupada por el Ejército desde mayo de 2024, las tropas matan casi a diario a presuntos milicianos de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto 70.112 palestinos en ataques israelíes y 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.