Continúa el operativo del MV Hondius con más repatriaciones, repostaje y avituallamiento antes de zarpar a Róterdam

Personas a bordo del MV Hondius a su llegada al puerto de Granadilla de Abona

El dato Los vuelos de los pasajeros que quedan aún en el crucero, seis de Australia y 18 de Países Bajos, saldrán en la tarde de este lunes. En total, quedarán en el barco 34 personas.

El MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpará hacia Países Bajos tras completar las repatriaciones. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que 94 personas de 19 nacionalidades han desembarcado con normalidad. El barco, que comenzará su operativa de repostaje y avituallamiento a las 07:00 horas, llegará a Róterdam para ser descontaminado. Los pasajeros restantes partirán en vuelos a Australia y Países Bajos, quedando 34 personas a bordo. La OMS recomienda una cuarentena de 42 días para todos los pasajeros. Además, dos mujeres en España han dado negativo en pruebas PCR y seguirán en cuarentena.

El buque afectado por el brote del hantavirus, el MV Hondius, podrá zarpar a última hora de la tarde de este lunes tras concluir todas las repatriaciones. Los últimos en descender del barco este domingo fueron el grupo de norteamericanos, 17 nacionales y un británico que reside en Estados Unidos.

En total, tal y como explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa, han bajado del crucero un total de 94 personas de 19 nacionalidades. Además, indicó que en siete vuelos viajaban nacionales de ocho países, mientras que en el de Países Bajos se encontraban a bordo hasta 11 nacionalidades. La ministra destacó que todo se ha producido con "total normalidad y seguridad".

A las 07:00 horas de este lunes, el barco comenzará su operativa de repostaje, a continuación la de avituallamiento y a última hora de la tarde podrá zarpar destino a Países Bajos, donde está previsto que llegue a Róterdam, cuando será completamente descontaminado y limpiado.

Los vuelos de los pasajeros que quedan aún en el crucero saldrán ya por la tarde del lunes. En concreto, el de Australia con seis personas y el segundo de Países bajos, con otras 18. De esa forma, quedarán en el barco un total de 34 personas.

¿Dónde y cómo harán la cuarentena? Los diferentes protocolos por países ante el brote de hantavirus del Hondius

Los medios han preguntado por un técnico español que se quitó el EPI a su llegada al aeropuerto y García ha explicado que "estaba previsto", porque era el psiquiatra del Comisionado de Salud Mental, que acompañó a los pasajeros españoles hasta el avión, pero luego no viajaba en el mismo.

"Hemos trabajado fenomenal, estaba invitado el Gobierno de Canarias que no ha estado, hoy era el día de trabajar, a pesar de las dificultades, y estamos orgullosos del éxito de la operación, orgullo de un país que se ha hecho cargo", dijo García, quien agradeció las felicitaciones y la gratitud de la OMS y de varios embajadores desplazados hasta Tenerife.

La mujer de Alicante da negativo por hantavirus

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la recomendación a todos los países es que los pasajeros hagan una cuarentena de 42 días, que "puede ser en una instalación o en casa". "No imponemos, si no se cumple hay riesgos, pero nosotros no imponemos sino que recomendamos", apuntó.

Uno de los cinco franceses evacuados del MV Hondius presenta síntomas de hantavirus en el vuelo a París

La ministra calificó de "buena noticia" el segundo PCR negativo de la mujer de Alicante y explicó que aún tendrá que hacerse una prueba dentro de 48 horas, para a continuación hacer también la cuarentena.

"Tanto la mujer de Alicante como la mujer de Barcelona, que habían sido contactos de la mujer que había fallecido en Johannesburgo, las dos han dado negativa a las pruebas. La de Alicante ha dado por segunda PCR negativa y la de Barcelona tiene también una PCR negativa. Le tenemos que hacer a la de Alicante otra prueba dentro de 48 horas y a la de Barcelona también seguimos el protocolo para confirmar esa negatividad. Ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena", agregó.

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