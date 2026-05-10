La respuesta de Barcones a la imagen de un hombre bajando del autobús de los españoles del Hondius con el EPI en la mano

¿Qué ha dicho? La directora de Protección Civil explica a preguntas de laSexta que se trataba de un "psiquiatra" y especifica que en el transporte debía llevar el traje y quitárselo al salir porque con él "no podía acceder a la zona restringida".

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, ha abordado las imágenes obtenidas por laSexta, donde se observa a un hombre bajar del autobús de la UME que repatriaba a pasajeros del crucero MV Hondius, portando un EPI en la mano. Barcones explicó que un psiquiatra del comisionado de salud mental debía acompañar a los pasajeros, llevando el EPI como medida de seguridad. Según el protocolo, el traje debía ser depositado en un contenedor específico al salir del autobús. Sin embargo, las imágenes no muestran al psiquiatra siguiendo este procedimiento. Barcones confía en que se haya cumplido el protocolo, remarcando que el EPI debía retirarse antes de acceder a la zona restringida del aeropuerto. El MV Hondius llegó a Tenerife escoltado por seis embarcaciones, mientras en tierra esperaban 360 agentes con trajes de protección.

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, ha respondido a las preguntas sobre las imágenes a las que ha tenido acceso laSexta y en las que se ve a un hombre bajarse del autobús de la UME que repatriaba a los pasajeros españoles que viajaban en el crucero MV Hondiusen mitad de la carretera con el EPI en la mano.

"Estaba previsto que dentro del autobús hubiera un psiquiatra del comisionado de salud mental que les iba a acompañar. Dentro del mismo ha ido con el EPI, que es la medida de seguridad", ha explicado Barcones a las preguntas de laSexta.

Según la directora de Protección Civil, el protocolo pactado para la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus pasaba porque esta persona dejara el traje EPI en un contenedor habilitado. "Los autobuses están llegando a una zona del aeropuerto que es restringida y a la que solo pueden acceder las personas que van a embarcar en esos aviones. Estaba estipulado que tenía que ir con el EPI dentro. Al salir del autobús se tenía que retirar el traje y depositarlo en un contenedor específico, habilitado ahí para poder incorporarse al puesto de mando auxiliar que hay al lado del aeropuerto", ha sentenciado.

Sin embargo, en las imágenes no se ve que este psiquiatra dejara su traje en contenedor alguno, al igual que tampoco que hubiera uno situado al lado del lugar. "Imagino que habrá hecho todo conforme estaba en el protocolo", ha afirmado Barcones. "Confío en la profesionalidad y en que todo se habrá hecho conforme estaba reglado. Repito, en el autobús debía llegar el EPI y debía quitárselo al salir porque no podía acceder con él a la zona restringida", ha insistido la directora general de Protección Civil.

En ese sentido, ha afirmado que esa forma de proceder "estaba dentro de lo esperado", confiando en que haya depositado el EPI "en el sitio que estaba dedicado a tal efecto".

El MV Hondius ha llegado a la costa de Tenerife en la madrugada del sábado al domingo. Con la primera luz de la mañana, el autobús de la UME que llevaba a los pasajeros españoles al aeropuerto se encontraba ya en el lugar con los asientos cubiertos de plástico para evitar contaminación.

En un operativo sin precedentes, el barco en el que viajaban unas 150 personas de 23 nacionalidades diferentes ha llegado a la zona acordada escoltado por hasta seis embarcaciones. En tierra, esperaban unos 360 agentes con sus respectivos trajes de protección.

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