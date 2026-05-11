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Muere de un infarto un agente de la Guardia Civil durante el operativo del crucero MV Hondius

Los detalles Se trata de un agente que estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife. El fallecido estaba de reserva en el puesto de mando operativo.

Puesto de la Guardia Civil instalada en el Puerto de GranadillaPuesto de la Guardia Civil instalada en el Puerto de GranadillaAgencia EFE
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Un guardia civil de 62 años ha fallecido esta tarde en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, al sufrir un infarto durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Según ha informado la asociación profesional Jucil a través de la red social X, se trata de un agente que estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife.

En esta operación de asistencia a los pasajeros del crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, el fallecido estaba de reserva en el puesto de mando operativo.

Los equipos sanitarios presentes en el muelle intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero no le pudieron salvar la vida.

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