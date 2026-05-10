Las dos mujeres ingresadas en Alicante y Barcelona dan negativo en hantavirus en las PCR

Los detalles Ambas, que han estado en contacto con fallecidas por este virus y fueron ingresadas en el hospital, permanecerán en periodo de cuarentena y en aislamiento.

Una mujer en Alicante y otra en Barcelona, que estuvieron en contacto con una pasajera fallecida por hantavirus tras viajar en el crucero MV Hondius, han dado negativo en las pruebas PCR realizadas. La mujer en Alicante permanece en cuarentena en un hospital, aislada en una habitación con presión negativa, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, y se le repetirá la prueba en 48 horas. Por su parte, la mujer en Barcelona está en cuarentena en el Hospital Clínic, asintomática y en buen estado general. Ambas situaciones son monitoreadas por las autoridades sanitarias, que han activado medidas de seguridad y vigilancia epidemiológica.

La mujer aislada en un hospital de Alicante por sospechas de hantavirus tras coincidir en un avión con una mujer contagiada que viajaba en el crucero MV Hondius y que falleció ha dado negativo en esta enfermedad en la segunda PCR que se le ha realizado, ha informado este lunes la Conselleria de Sanidad. Lo mismo ha ocurrido con la vecina de Barcelona que está en cuarentena en el Hospital Clínic, que ha dado negativo tras tener contacto en el avión con la neerlandesa fallecida, ha informado este domingo el departamento catalán de Salud en un comunicado.

La mujer que está en territorio alicantino ha pasado a estar un periodo en cuarentena y, tras una actualización del Ministerio de Sanidad sobre el criterio inicial, permanecerá ingresada en el mismo hospital, de acuerdo con la misma fuente. Después de una actualización del Ministerio de Sanidad sobre el criterio inicial, se ha trasladado esta mañana a la Conselleria que "lo indicado sería que la mujer continuara en aislamiento en la habitación con presión negativa del hospital de Alicante en el que permanece ingresada y repetir la prueba diagnóstica en 48 horas".

A partir de ese momento, el ministerio emplaza a una próxima valoración conjunta. Tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó el viernes pasado con la mujer, de 32 años, que sigue asintomática.

La Conselleria de Sanidad activó desde el primer momento los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población como de los profesionales sanitarios. La mujer fue evacuada la tarde del viernes desde su domicilio a un hospital de la provincia de Alicante en una ambulancia dispuesta con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el centro hospitalario, la mujer fue trasladada a la habitación correspondiente garantizando su aislamiento en una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento.

La primera PCR remitida en la noche del viernes al Centro Nacional de Microbiología ya salió negativa este sábado, se le repitió a las 24 horas, según establece el protocolo del Ministerio de Sanidad. Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer con un cuadro leve y episodios de tos a quien se le hace el seguimiento porque viajó en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había estado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció en Sudáfrica.

Cuarentena obligatoria

A su vez, la prueba PCR realizada a la vecina de Barcelona que está en cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona guardará cuarentena obligatoriadurante un periodo de entre tres y seis semanas al ser considerada un contacto, se sometió este sábado a la prueba al poco de ingresar en el centro hospitalario.

El resultado, que ha tardado 24 horas, es de una PCR realizada tanto en sangre como en saliva, ha detallado la Generalitat. La mujer, aclaran, se mantiene asintomática y "en buen estado general". "De acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, la persona continuará en situación de confinamiento y observación en el Hospital Clínic durante el período previsto de seguimiento preventivo", han añadido las mismas fuentes.

El dispositivo asistencial y de salud pública de la Generalitat, informan, sigue activo y en coordinación con las autoridades del ministerio de Sanidad. La vecina de Barcelona es el tercer contacto identificado en España por haber coincidido en el avión de la compañía KLM en el que la neerlandesa fallecida intentó viajar a su país desde Johannesburgo.

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