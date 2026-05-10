¿Dónde y cómo harán la cuarentena? Los diferentes protocolos por países ante el brote de hantavirus del Hondius

Los detalles Una vez lleguen a destino los ciudadanos de las 23 nacionalidades a bordo del crucero, tendrán que pasar un tiempo en vigilancia por si aparecen síntomas o dan positivo en la enfermedad.

El MV Hondius, un crucero con ciudadanos de 23 nacionalidades, enfrenta un brote de hantavirus. Las medidas de cuarentena varían según el país de origen de los pasajeros. Los españoles ya están en Torrejón de Ardoz, camino al hospital Gómez Ulla. Los belgas, alemanes y parte de la tripulación volarán a Eindhoven, donde cumplirán seis semanas de cuarentena. Los franceses regresarán en un vuelo sanitario y estarán tres días en el hospital y 45 días aislados en casa. Los estadounidenses irán a unidades de cuarentena en Nebraska, mientras que los británicos serán hospitalizados en el noroeste del Reino Unido. El barco permanece en el puerto de Granadilla, Tenerife, donde continúa el desembarco.

Ciudadanos de 23 nacionalidades diferentes. Son las personas a bordo del MV Hondius. Son quienes estaban y en algunos casos siguen estando dentro de un barco en el que se ha decretado un brote de hantavirus. Y no, no todas las cuarentenas serán iguales. No todos los que viajaban en el crucero tendrán que pasar los mismos días aislados o en un hospital.

Porque después de que los españoles hayan llegado ya a Torrejón de Ardoz para poner rumbo al Gómez Ulla, los próximos en tomar sus respectivos vuelos serán para belgas, alemanes y parte de la tripulación.

Desde Tenerife, volarán a Eindhoven. En Países Bajos, por ejemplo, tendrán que estar en casa seis semanas en una cuarentena que da comienzo desde el último contacto de riesgo.

En cuanto a los cinco franceses, regresarán a su país en un vuelo sanitario. Una vez en él, deberán estar tres días en el hospital y luego aislados en casa durante 45 días.

Los 19 ciudadanos estadounidenses van a entrar en unidades de cuarentena en Nebraska. En las mismas cuentan con camas y utensilios como bicicletas estáticas.

Los británicos, un total de 26, irán directos a un hospital al noroeste del país. Reino Unido, mientras, se ha encontrado con un caso sospechoso de hantavirus en la isla de Tristán de Acuña, al que están lanzando suministros y material médico en paracaídas para evitar contacto.

El MV Hondius está fondeado desde la madrugada del sábado al domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Desde allí se ha procedido, procede y seguirá procediéndose al desembarco de las personas que iban en el crucero.

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