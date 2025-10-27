Ahora

El miércoles se ejecutará el desahucio

Cientos de personas se concentran en Madrid contra el desahucio a Maricarmen, de 87 años, por un fondo buitre

Las causas Maricarmen vive en esa casa desde hace 70 años y estaba sujeta a un régimen de renta antigua. Ahora, un fondo le reclama 1.650 euros de alquiler cuando ella cobra una pensión de 1.450.

Maricarmen en la protesta contra su desahucio este lunes.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cientos de personas se han concentrado este lunes en Madrid para protestar contra el inminente desahucio a Maricarmen por un fondo buitre.

A sus 87 años, lleva viviendo 70 en la misma casa, que estaba sujeta a un contrato de renta antigua. La nueva empresa propietaria del inmueble le pide un alquiler inasumible y, al no poder pagarlo, pretende echarla a la calle este miércoles.

Encabezada por la propia Maricarmen, la concentración ha empezado a las 18:30 horas en el barrio de Retiro. Sindicatos y organizaciones vecinales la han acompañado bajo el grito "¡Maricarmen se queda!". Aunque reconoce que está "cansada", ella ha asegurado que seguirá su lucha "hasta el final".

"No es justo que echen a las personas de sus viviendas y mucho menos a una persona de 87 años que lleva en esta casa 70. No me voy a ir porque pensé que mis últimos días los viviría en esa casa", ha declarado la afectada a Más Vale Tarde.

El fondo le pide 1.650 euros de alquiler, un precio muy superior a su pensión de 1.450 euros. "Encuentro ilógico que si saben mis ingresos me pidan ese dinero cuando además tengo que vivir y comer. Si alguien me dice cómo lo puedo hacer, es que a lo mejor yo soy un poco zoquete y no lo sé", ha criticado.

Sobre su futuro si finalmente el miércoles se ejecuta el desahucio, Maricarmen reconoce que no ha pensado qué hacer, y reprocha que el Ayuntamiento de Madrid no le ofrezca ninguna solución.

"No sé qué va a pasar. Si me voy a quedar, si me van a echar... A mí el Ayuntamiento de Madrid solo me ha ofrecido una lista de espera para una residencia pública o un piso tutelado. Hasta que no sepa qué ocurre, no puedo decidir dónde voy o qué hago", ha afirmado a laSexta.

La mujer defiende que no ha dejado de pagar "ni una sola renta" e insiste: "Ese techo es mío".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puigdemont avisa a Sánchez tras acordar romper con el Ejecutivo: "No tendrá Presupuestos; no podrá ejercer como Gobierno"
  2. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  3. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  4. Guardiola convoca elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre
  5. Miedo en Andoain por compartir calles con el asesino en serie Ximo Ferrándiz tras ser denunciado por acoso
  6. Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción