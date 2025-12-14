Muere un ciclista tras ser atropellado por una furgoneta en Alcalá del Río (Sevilla)

El contexto Con su fallecimiento, la DGT ya ha reportado hasta 39 ciclistas víctimas mortales de accidentes en vías interurbanas.

Este domingo, un ciclista de 70 años falleció tras ser atropellado por una furgoneta en una carretera secundaria de Alcalá del Río, Sevilla. La Guardia Civil investiga las causas del accidente, que se suma a un atropello múltiple en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, donde un conductor arrolló a cuatro ciclistas, dejando a uno en estado crítico. En 2024, la DGT reportó 47 ciclistas fallecidos en vías interurbanas, y en 2025 ya son 39. Nuevas normas exigen a los conductores adelantar a ciclistas a 20 km/h y dejar un metro y medio de distancia, además de mantener cinco metros al circular detrás. Los ciclistas deben usar casco y elementos reflectantes en condiciones de poca luz.

Este domingo se ha producido un atropello mortal en Alcalá del Río, en Sevilla, en el que un ciclista de 70 años ha perdido la vida al ser arrollado por una furgoneta.

La Guardia Civil investiga las causas del accidente, ocurrido a primera hora de la mañana en una carretera secundaria. Con cruces peligrosos y vehículos que a veces no respetan la señal de stop.

Este siniestro se une al atropello múltiple ocurrido el sábado en Vilanova i la Geltru, Barcelona. Cuando un vehículo, cuyo conductor ha sido detenido, arrolló a una grupo de cuatro ciclistas. Uno de ellos todavía se encuentra en estado crítico.

En 2024, la DGT reportó 47 ciclistas muertos vías interurbanas. En 2025, la cifra asciende ya a 39. Precisamente en un año en el que han entrado en vigor nuevas normas.

Ahora, cualquier conductor que quiera adelantar no solo debe dejar un espacio de metro y medio con las bicicletas. Tiene que hacerlo a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. "Ahora hay bastante más respeto, pero todavía te encuentras a gente que te intentan asustar", afirma Óscar Pujol, exciclista profesional

Además, cuando los conductores circulan detrás de los ciclistas, deben dejar una distancia de seguridad de al menos cinco metros. Y para los ciclistas, casco obligatorio en carretera y vías interurbanas, y elementos reflectantes cuando hay poca luz.

