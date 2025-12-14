Oro como regalo: el motivo por el que cada vez más personas prefieren los lingotes a las joyas

Los detalles Con Papa Noel y los Reyes Magos a punto de llegar cargados de regalos, en las cartas cada vez hay más presencia del oro y la plata sin transformar y menos de anillos, pulseras o colgantes.

Llega la Navidad. Llega la hora de hacer, si no se ha hecho ya, la carta a Papa Noel o a los Reyes Magos. La misiva en la que escribir qué se quiere en estas fechas tan señaladas. Quizá muchos y muchas tengan en sus misivas anillos, pendientes y pulseras, pero cada vez es más habitual los que directamente piden oro o plata. De los que quieren tener el mismo material sin transformación alguna.

Porque la joyería es un buen más que preciado en estas fechas. Porque en estos establecimientos venden los lingotes de oro sin transformar. Piezas que, como cuenta Laura, de 'Germán joyero', "son para inversión".

Y ahí está la clave. "El oro de inversión no está gravado con IVA", cuenta Raquel Herrero, team leader del equipo de operaciones con materiales preciosos StoneX Bullion, quien señala que es ahí donde está la diferencia.

Porque, como afirma, "por comprar una pieza de joyería a veces se paga un 200% más del precio del metal". Una compra que, eso sí, dice que tiene "un valor intrínseco que nunca se pierde" y que incluso se "incrementa a cinco o a diez años vista".

Laura, en ese sentido, añade algo tan importante como "el valor emocional cuando se compra una joya". Entre sus recomendaciones, "oro de 18 quilates, platino o plata de primera ley".

Además, habla del servicio de tasación que tiene para los clientes: "Damos el valor que lleva, y va en alza. No es el mismo que cuando nos lo regalaron, y con eso os podéis llevar una joya o un lingote".

