Crecen las compras de segunda mano: el 58% de los consumidores contempla esta opción para adquirir sus regalos

¿Cómo gastaremos esta Navidad? Los cálculos apuntan a que vamos a gastar algo más que en años anteriores, unos 796 euros por persona, según la OCU.

En los últimos años, la segunda mano se ha convertido en una realidad para muchos consumidores. Pues cerca del 58% se plantea adquirir regalos a través de tiendas o plataformas de segunda mano, según datos publicados por la plataforma de venta online Wallapop.

Lucía Andújar, responsable de comunicación en La Recuperadora, afirma: "Sí que hay un poco más de consumo de segunda mano, la gente está más concienciada". Sin embargo, reconoce que para "el tema de regalos todavía nos cuesta" confiar en los productos de segunda mano.

Más allá de comprar productos de segunda mano o nuevos, la realidad es que los consumidores comparan más antes de decidir: 7 de cada 10 miran diferentes opciones antes de comprar, y cada vez empiezan antes a buscar los regalos de Navidad.

