Se suicida un hombre de 80 años cuando iba a ser desahuciado en Torremolinos

Los detalles Los vecinos afirman que el hombre, que ha intentado dispararse en la cabeza, llevaba 20 años en la vivienda.

El drama de la vivienda en España ha provocado una tragedia en Torremolinos, Málaga, donde un hombre de 80 años se suicidó al enfrentarse a un desahucio. La comitiva judicial llegó a su domicilio para desalojarlo, momento en el que intentó quitarse la vida disparándose en la cabeza. Aunque la Policía Local logró entrar y lo trasladaron al hospital con vida, falleció horas después. El desahucio se debía a una ejecución hipotecaria tras problemas para pagar su vivienda, que fue subastada. Vecinos comentan que su esposa falleció recientemente y que atravesaba dificultades personales. El juzgado había ordenado el desalojo para este martes.

El drama de la vivienda genera en España situaciones dramáticas como la que se ha vivido este martes en Torremolinos, Málaga, donde se ha suicidado un hombre de 80 años, que iba a ser desahuciado.

Los hechos han ocurrido en el momento en el que la comitiva judicial ha llegado a su domicilio para desalojarlo. Ha intentado dispararse en la cabeza para quitarse la vida.

Cuando los agentes de la Policía Local han conseguido entrar en la vivienda, estaba con vida e inmediatamente fue sido trasladado al hospital, donde ha muerto unas horas después.

El desahucio se debía a una ejecución hipotecaria del piso en el que reside desde hace cerca de 20 años. En los últimos tiempos había tenido problemas para cumplir con los pagos al banco y la vivienda había sido subastada para hacer frente a la deuda.

Algunos vecinos comentan también que la mujer del octogenario falleció hace unos meses y que tenía circunstancias personales delicadas.

El juzgado había dado un plazo al anciano para que abandonase la propiedad y este martes hoy se ejecutaba el lanzamiento y la toma oficial de posesión del inmueble por parte del nuevo propietario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.