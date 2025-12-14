Ahora

Dos han sido rescatados

Buscan a tres marineros desaparecidos tras naufragar frente a la costa entre Pontevedra y Portugal

Los detalles De los tripulantes que viajaban en el pesquero portugués Vila de Caminha, dos han sido rescatados.

Imagen del naufragio por el que se busca a tres marineros deaparecidos.
Buscan a tres marineros desaparecidos tras naufragar este domingo frente a la costa entre Pontevedra y Portugal. Por este motivo, se ha desplegado un operativo de búsqueda en la desembocadura del Miño.

De los tripulantes que viajaban en el pesquero portugués Vila de Caminha, dos han sido rescatados. Sin embargo, otras tres, de origen indonesio, siguen desaparecidos.

Por parte española han sido desplegados el avión Sasemar 101, la embarcación Salvamar Mirach y helicóptero Pesca 1, del Servizo de Gardacostas de Galicia.

El servicio de emergencias 112 Galicia tuvo constancia pasadas las 13:30 horas, a través de la Comandancia Naval del Miño, de la localización de una embarcación volcada en la desembocadura del río Miño, cerca de Illa da Ínsua. Aún se desconocen las causas del suceso.

Aparte de Salvamento Marítimo y Gardacostas, la información también se ha trasladado a la Guardia Civil, los Bomberos de O Morrazo y Vigo y al GES de A Guarda.

