El narcotráfico en Marsella cambia de cara: las bandas criminales reclutan a menores como mensajeros de droga o incluso como sicarios

El contexto El narcotráfico en Marsella muestra una realidad cada vez más alarmante. Bandas criminales están reclutando a niños y adolescentes para traficar con droga. Una tendencia que preocupa a las autoridades y que se extiende rápidamente entre los más jóvenes.

El narcotráfico en Marsella, Francia, ha cambiado de rostro. Ahora, las bandas dedicadas al tráfico de drogas captan a niños cada vez más jóvenes para que sean ellos quienes distribuyan las sustancias en las calles.

"Llevo en esto desde los 14 años. Desde hace dos o tres años, en Marsella es común oír hablar de tiroteos y muertes", comenta un joven que forma parte de la Mafia DZ, uno de los cárteles más brutales de la ciudad.

"Es la DZ hasta la muerte, ese es el lema", apunta otro chico. Se trata de chavales que trafican con droga y que no temen por su vida: "Si entras en la DZ, no debes tener miedo de arriesgar tu vida".

Estos jóvenes son captados a través de las redes sociales, donde les ofrecen trabajos como mensajeros e incluso como sicarios. En Marsella está creciendo una espiral de violencia que muchos ya ven como algo común entre los menores, una situación en la que quedan atrapados desde edades muy tempranas.

El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en los últimos ocho años.

