El hijo de Francisca Cadenas pide prisión permanente revisable para los asesinos: "Tenemos una rabia y un dolor muy grande"

Los detalles Visiblemente emocionado y afectado, el hijo de la mujer asesinada por los hermanos González también ha querido agradecer el apoyo y el cariño de los vecinos de Hornachos, de los pueblos vecinos y de los medios de comunicación.

Diego Meneses Cadenas, hijo de Francisca Cadenas, ha solicitado prisión permanente revisable para los asesinos de su madre, desaparecida en 2017 y cuyos restos fueron hallados recientemente en Hornachos. Diego agradeció el apoyo recibido por parte de los medios, vecinos y localidades cercanas. Su hermano, José Antonio, pidió justicia durante una concentración en memoria de su madre, agradeciendo a la comunidad y a la Guardia Civil por su esfuerzo. Cientos de personas se reunieron en Hornachos para mostrar su apoyo a la familia. El alcalde, Francisco Buenavista, exigió justicia para Francisca. También asistió Emilia Chavero, hermana de otra víctima, quien expresó su solidaridad con la familia.

Diego Meneses Cadenas, hijo de Francisca Cadenas, ha pedido este lunes prisión permanente revisable para los asesinos de su madre, desaparecida en 2017 en Hornachos (Badajoz) y cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles en casa de los hermanos Julián y Manuel González.

Además, Diego ha expresado que, aunque ya saben dónde está, tienen "una rabia y un dolor muy grande", tras lo que ha querido dar las gracias a los medios, a los vecinos y a "los pueblos alrededores" por el cariño y el apoyo que está recibiendo su familia.

Por su parte, su hermano, José Antonio Meneses Cadenas, pidió este domingo que "se haga justicia" por la muerte de su madre durante la concentración celebrada en el municipio en memoria de Francisca Cadenas, al tiempo que expresó que "no ha sido nada fácil" convivir durante nueve años con la incertidumbre y los responsables de su muerte.

Así, José Antonio trasladó su agradecimiento a la localidad de Hornachos por "persistir y nunca desistir" para encontrar a su madre y también a la Guardia Civil. "No tendremos vida para agradecer el trabajo que hacéis y que mi madre pueda descansar", manifestó el hijo de Francisca, quien pidió a los vecinos que les ayuden a él, a su padre y a sus hermanos a levantarse cuando no puedan más porque, dijo, "el proceso que queda es largo".

Concentración multitudinaria en Hornachos

Cientos de personas emocionadas llenaron la Plaza de España de la localidad este domingo para trasladar su apoyo a una familia muy afectada tras una semana en la que se han encontrado los restos óseos de Francisca y se han conocido muchos detalles de lo que le pudo pasar, tras años de incertidumbre con su desaparición el 9 de mayo de 2017.

"Hoy Hornachos está roto de dolor, conmocionado por la cruel realidad que estamos conociendo e indignado por tanto daño sin sentido y tanta maldad", expresó el alcalde, Francisco Buenavista, durante el acto en el que se guardaron cinco minutos de silencio.

"Dejemos que la justicia haga su trabajo y que todo el peso de la ley caiga sobre los que resulten ser responsables de la muerte de Francisca, de quienes hoy públicamente renegamos", manifestó el primer edil, a lo que añadió: "Mantendremos viva su memoria y exigimos desde hoy justicia para Francisca Cadenas".

Apoyo de la familia de Manuela Chavero

Entre los concentrados figuraban la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola; el de la Asamblea extremeña, Manuel Naharro; la de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés, y la portavoz del grupo parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

También estaba presente en la concentración la hermana de Manuela Chavero -asesinada por un vecino en 2016 en Monesterio (Badajoz)-, Emilia, quien quiso trasladar su cariño a una familia que está viviendo lo mismo que la suya, ya que se trata de casos muy similares.

"Tuvieron la mala suerte de vivir tan cerca de personas tan crueles", lamentó en declaraciones a EFE, tras lo que señaló que aunque la detención de los presuntos responsables aporta "algo de alivio", el proceso deja secuelas difíciles de superar. "Descansas un poquito cuando se hace justicia, pero esto te traumatiza, son traumas que se quedan para toda la vida", declaró.

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