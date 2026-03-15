Los asesinos de Francisca Cadenas destruyeron y tiraron sus móviles a la basura al enterarse de que estaban investigados

'El Juli', uno de los hermanos en prisión por la muerte de Francisca Cadenas

¿Por qué es importante? En su sentencia, y tal y como cuenta 'El Periódico', el juez ve clave el hecho de que ambos pudieran destruir pruebas que ayudasen a esclarecer cómo se habrían causado los daños que presenta el cuerpo de la mujer.

Julián y Lolo González han sido encarcelados provisionalmente sin fianza por la muerte de Francisca Cadenas, tras la decisión del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros. Los hermanos están acusados de asesinato y delitos contra la libertad, con el juez destacando el riesgo de destrucción de pruebas, como sus teléfonos móviles, que intentaron desechar tras ser investigados. Estos dispositivos son cruciales para esclarecer cómo se causaron las lesiones en el cuerpo de Francisca, quien fue brutalmente golpeada y descuartizada. Julián confesó el crimen, mientras que los restos de Francisca fueron hallados enterrados en su vivienda compartida. La investigación, reabierta por la UCO en 2024, permitió resolver un caso que llevaba años estancado.

Julián y Lolo González, los dos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, están en prisión provisional comunicada y sin fianza. Así ha sido después de la decisión del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, que mandó a la cárcel a ambos hermanos acusados de los delitos de asesinato y contra la libertad. En su sentencia, el magistrado vio clave el riesgo de que los arrestados pudieran destruir pruebas para el caso. Pruebas como, por ejemplo, sus teléfonos móviles.

Unos objetos que, como cuenta 'El Periódico', tiraron a la basura en cuanto supieron que les estaban investigando. "Julián, previo acuerdo con Manuel, procede a tirar a la basura los móviles usados por él a fecha de los hechos anteriores, previa destrucción de los mismos, una vez conocen su condición de investigados en las diligencias policiales", relata el auto según el medio.

Y es que la posible destrucción de pruebas ha sido una de las claves de la decisión del juez. "Aunque los investigados han tenido varios años para hacerlo, en el caso de los móviles dicho desprendimiento ha sido hace escasos días", cuenta el medio sobre el auto del magistrado.

Porque dicho texto señala que esos objetos que podrían haber destruido "pueden ayudar a conocer cómo se habrían causado los daños que presenta el cuerpo de Francisca o vestigios que ayuden a identificar el lugar exacto del domicilio en el que ocurrieron los hechos".

Son, por tanto, objetos clave en la investigación. Objetos que, como dice el auto, podrían ayudar a esclarecer el cómo y el por qué. El cómo y el por qué el cuerpo de Francisca, según 'El Periódico', apareció con "elementos de retención como bridas, cuerda y mordaza". "El cadáver estaba prácticamente descuartizado por instrumentos aún no localizados en el propio domicilio de los investigados", recoge el auto.

Los hermanos, "obsesionados" con Francisca

Uno que, como cuenta el medio de 'Prensa Ibérica', detalla que Francisca fue golpeada, amordazada, atada y desnudada de cintura para abajo. Además, y según las fuentes que han consultado, los hermanos estarían "obsesionados" con ella y siguieron hablando tanto de aspectos físicos como íntimos de la mujer hasta muchos años después de matarla.

La autopsia preliminar de Francisca, avanza el medio, señalaba también que fue asesinada a golpes y descuartizada, presentando múltiples traumatismos en el cráneo, fracturas en la cara y en el torso y roturas de varias costillas.

La conclusión del auto es que los hermanos acabaron con la vida de Francisca "con una particular violencia", causando en la mujer "múltiples lesiones perimortem con objetos aún sin identificar".

'El Juli' confesó el crimen

Ahora, los dos están en la cárcel. Todo, tras una sentencia que llegó después de que los hermanos pasaran a disposición judicial durante el sábado. Después de que, a eso de las 12:00, llegaran al juzgado en un vehículo con los cristales tintados para prestar declaración una vez que Julián, 'El Juli', confesase el crimen y exculpase de todo a su hermano mayor.

Los restos de la mujer, desaparecida en Hornachos hace nueve años, apareció en la vivienda que ambos comparten. Estaban enterrados, en lo que los agentes han descrito más como "un agujero" que como "una arqueta". En un hueco, oculto bajo una baldosa, estaban los huesos enterrados entre cemento y forjado.

Los agentes advirtieron a los detenidos de que iban a levantar toda la vivienda en caso de que no señalaran el lugar exacto y, ante el silencio inicial, comenzaron a apartar objetos de una casa bastante desordenada. Así lo indican unas fuentes que, además, señalan que Julián realizó una manifestación espontánea al indicar el lugar del hallazgo: "Sé lo que hay ahí".

Desde ese momento, total y absoluto silencio de ambos hermanos. Observando callados junto a su abogado el trabajo de los agentes desde la parte superior de la vivienda.

La detención de los hermanos ha sido posible gracias a la UCO, que se hace cargo de la investigación en noviembre de 2024. Es cuando les llega un caso que se encontraba en un callejón sin salida. El de Francisca estuvo, para entenderlo, dormido.