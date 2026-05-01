Las protestas ante el consulado israelí por la detención de la Flotilla terminan con dos menores detenidos y tres mossos heridos

Decenas de personas durante una concentración en protesta por el ataque del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla, en Barcelona.

Los detalles Los dos jóvenes arrestados están acusados de atentado a la autoridad y han pasado a disposición de la Fiscalía. Los incidentes se produjeron al final de una concentración en la plaza de Sants de Barcelona.

Dos menores fueron detenidos por la Policía catalana y puestos a disposición de la Fiscalía tras los incidentes en el Consulado de Israel en Barcelona, donde tres mossos resultaron heridos y se produjeron daños materiales. Los altercados surgieron tras una protesta en la plaza de Sants contra la interceptación de la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda humanitaria a Gaza. Las fuerzas israelíes interceptaron 22 de las 58 embarcaciones, deteniendo a 157 activistas, incluidos catalanes. Pablo Castilla, portavoz de la Flotilla, denunció el acto como "piratería" y exigió la liberación de los detenidos y la condena de la Unión Europea.

Dos menores fueron detenidos este jueves por la Policía catalana en relación con los incidentes registrados durante la jornada en el entorno del Consulado de Israel en Barcelona, en los que tres mossos resultaron heridos leves y hubo daños materiales. Horas después, ya este viernes, han pasado a disposición de la Fiscalía.

Los incidentes se produjeron al final de una concentración en la plaza de Sants de Barcelona para protestar por la interceptación en aguas internacionales de 22 de las 58 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que llevan alimentos y productos de primera necesidad a Gaza.

Al acabar la concentración, unos 400 manifestantes se dirigieron al consulado israelí, en la avenida de Carlos III, que estaba custodiado por los Mossos. Fue al llegar a esa zona cuando algunos manifestantes lanzaron piedras y bengalas contra los policías, tres de los cuales quedaron heridos. Los dos menores detenidos están acusados de atentado a la autoridad.

La Flotilla, formada por 58 embarcaciones con ayuda humanitaria con destino a Gaza, ha sido interceptada por fuerzas israelíes cerca de Grecia, a más de 1.000 kilómetros de Gaza, en una operación en la que se han abordado al menos 22 barcos y 157 activistas han sido detenidos, entre los que hay una veintena de catalanes.

Disturbios durante una concentración en protesta por el ataque del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla, en Barcelona.

El portavoz de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, calificó los hechos como "un nuevo acto de piratería" y denunció que se trata de "un ataque contra embarcaciones civiles en aguas internacionales en una misión humanitaria". "Después de esta interceptación criminal exigimos la liberación de todas las personas secuestradas por el estado de Israel, la condena de este ataque por parte de la Unión Europea y el fin de todos los acuerdos de comercio preferente con el estado de Israel", reivindicó Castilla.

Este portavoz aseguró que los barcos han sido interceptados "con armas semiautomáticas para amenazar" y agregó que algunos han quedado a la deriva tras ser saboteados. Desde la ONG Open Arms, que ha participado en tareas de apoyo en el mar, explicaron que han estado "toda la noche documentando y remolcando aquellas embarcaciones que han quedado a la deriva".

La organización denunció que, "una vez más, Europa muestra su peor cara" al permitir vulneraciones de derechos en el Mediterráneo. Durante la concentración se escucharon consignas como "Todos somos la flotilla" o "Boicot a Israel", y los asistentes desplegaron pancartas en apoyo a la misión humanitaria.

El portavoz de la comunidad palestina en la concentración, que se identificó como Ibrahim, denunció que la flotilla pretendía "llevar medicamentos y alimentos a una población asediada desde hace más de veinte años" y ha reclamado la liberación de los activistas detenidos.

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