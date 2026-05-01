Desmantelado un 'call center' utilizado para estafar a mayores: les decían que un familiar había herido a alguien y les pedían dinero para evitar la denuncia

Los detalles El método tiene el nombre de 'shock call'. En él, los estafadores provocaban a las víctimas tal estado de ansiedad que conseguían que les pagaran al momento, pensado que así estaban ayudando a un familiar.

La Policía ha desmantelado un 'call center' en Madrid utilizado para estafar a ciudadanos alemanes, principalmente personas mayores. Los estafadores empleaban el método 'shock call', llamando a las víctimas para informarles falsamente de que un familiar había causado un accidente grave. A continuación, las chantajeaban, exigiendo dinero para evitar que el supuesto familiar fuera a prisión. La operación fue realizada por la Policía Nacional junto a la Policía Estatal de Baviera. Los criminales realizaban hasta 100 llamadas diarias, cambiando tarjetas SIM y móviles a diario, logrando estafar casi 1,3 millones de euros. Hay seis detenidos y 14 víctimas identificadas, y la investigación continúa.

La Policía ha desmantelado un 'call center' que se utilizaba para realizar estafas en Madrid. Los estafadores escogían a personas mayores, vulnerables, para presionarlas hasta estafarlas. Desde el 'call center', llamaban a las víctimas --ciudadanos alemanes-- para decirles que un familiar suyo había provocado un accidente grave y después, les chantajeaban para pedirles dinero.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional junto a la Policía Estatal de Baviera. Los estafadores provocaban a las víctimas tal estado de ansiedad que conseguían que les pagaran en ese momento, eso era parte de su 'modus operandi'.

El método que utilizaban era el 'shock call', es decir, llamadas de shock, y con él, amenazaban a personas mayores con denunciar a su familiar y enviarlo a prisión si no les pagaban dinero. Fingiendo nerviosismo, aceleraban mucho el proceso, pidiendo que acudieran cuanto antes a un juzgado a ver a un supuesto fiscal al que entregar ese dinero. Tenían conversaciones como esta:

Estafador: "Llamo de la Policía. Su hijo ha atropellado a una mujer"

Víctima: "¿Cómo que mi hijo ha atropellado a una mujer?

Estafador: "Si no paga, irá a prisión. Vaya cuanto antes a un juzgado a depositar la fianza y allí se reunirá con el fiscal"

Víctima: "Pero ahora mismo solo le puedo dar el dinero que tengo en efectivo o mis joyas"

Estafador: "Nos vemos en el juzgado en 10 minutos"

Esa conversación generaba tal angustia que la víctima no dudaba en hacer el pago inmediatamente. A una de las personas estafadas le pidieron una fianza de 90.000 euros.

La organización criminal contaba con fuertes medidas de seguridad. Además, llegaban a realizar hasta 100 llamadas diarias y, para dificultar la labor policial, cambiaban las tarjetas SIM y los móviles todos los días. Así consiguieron estafar casi 1,3 millones de euros.

En los registros, la Policía ha recuperado casi un kilo de oro y varios relojes de gran valor en Alemania. De momento, hay seis detenidos, cuatro en España y dos en Alemania, y 14 víctimas, aunque la investigación sigue abierta.

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