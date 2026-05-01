Tres de cada diez mujeres dejan el trabajo cuando son madres: un estudio revela que la llegada de un bebé dispara la desigualdad

Los detalles Al menos seis de cada diez mujeres reconocen cargar con la llamada losa de hormigón, un reparto desigual en la pareja con respecto a la crianza de los menores y las tareas domésticas.

Con motivo del Día de la Madre, un estudio destaca que tres de cada diez mujeres abandonan su empleo tras convertirse en madres, debido a la desigualdad en la pareja. Las mujeres, como Marta, a menudo deben reducir su jornada laboral para cuidar de sus hijos, enfrentándose a una carga invisible que afecta su bienestar. Seis de cada diez mujeres reconocen sufrir un reparto desigual de responsabilidades domésticas y de crianza. Este desequilibrio genera ansiedad y limita el desarrollo profesional y personal de las mujeres, aumentando su dependencia económica. Según Laura Sagnier, se necesitarían al menos dos generaciones para lograr una igualdad real en las parejas.

Ahora que vamos a celebrar el día de la madre lanzamos un dato para recapacitar: tres de cada diez mujeres dejan el trabajo cuando son madres. Un estudio revela que la llegada de un bebé a casa dispara la desigualdad en la pareja. Sigue siendo ella quien lleva el peso de los hijos y la casa.

Marta tuvo que pedir una reducción de jornada para cuidar de sus hijos. "Cuando eres madre y estás a punto de tener la criatura no eres consciente de todo lo que te va a venir en cuanto a carga de trabajo, de tareas", ha contado a laSexta. Una carga invisible que, incluso, llegó a darle problemas para conciliar el sueño. "De organización, agenda, médicos, reuniones con los colegios", ha agregado Marta.

Al menos seis de cada diez mujeres reconocen cargar con la llamada losa de hormigón, un reparto desigual en la pareja con respecto a la crianza de los menores y las tareas domésticas. "Es más fácil cambiar de trabajo que cambiar de pareja. Sobre todo cuando esta pareja es el padre de tus hijos", ha explicado Laura Sagnier, investigadora y activista pro-equidad.

Este desequilibrio tiene un impacto directo en la vida de las mujeres. "Hay muchos síntomas de ansiedad, hay mucho malestar, mucha queja", ha detallado la psicóloga perinatal y terapeuta de parejas Paula Cavalcante. "Algo clave que me dicen muchas mujeres es: 'Yo creía que era feminista o que vivía en una sociedad feminista hasta que fui madre'", ha añadido.

Falta de tiempo personal, salud física y emocional, menor capacidad de desarrollo profesional y un aumento de la dependencia económica. "El hombre pasa a tener un poder que no sabia que existía, que es el dinero lo tengo yo te lo doy yo. Y hay cosas que a lo mejor tú no estás acostumbrada a tener que justificar. Entonces empiezan unas relaciones de poder que pueden acabar en casos de violencia", ha descrito Sagnier.

Y concluye: para poder alcanzar una igualdad real en las parejas serían necesarias, por lo menos, dos generaciones más.

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