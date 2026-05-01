El calvario personal y judicial de Raúl: cayó desde 25 metros mientras trabajaba y no recibe ayudas pese a estar postrado en una cama

El contexto El hombre, que no llevaba medidas de protección cuando se produjo la caída y está vivo de milagro, era la única fuente de ingresos de su familia con dos hijos.

Hace ocho meses, Raúl, un trabajador temporal del Ayuntamiento de Bacares, Almería, sufrió un grave accidente mientras desbrozaba una montaña cerca del castillo. Cayó desde 25 metros entre rocas escarpadas sin el equipo de protección adecuado. Inspección de Trabajo calificó el incidente como "muy grave". Ámbar Zambrano, abogada de Vosseler Abogados, denuncia la falta de medidas de seguridad y formación para Raúl, quien no estaba contratado para labores de altura. El accidente le dejó con daño cerebral severo y parálisis, necesitando cuidados permanentes. Además, el caso judicial se ha retrasado, impidiendo a la familia acceder a ayudas económicas y psicológicas, calculadas en un millón de euros.

Hace ocho meses, a Raúl, trabajador temporal del Ayuntamiento de Bacares, Almería, le encargaron revisar la zona del castillo. Marta, su mujer, cuenta que el trabajador "estaba desbrozando una montaña cuando resbaló y se fue hacia abajo". Así, el hombre cayó desde una altura de 25 metros entre rocas escarpadas y sin el casco adecuado, sin líneas de vida y sin equipos de protección anticaída. Así lo detalla Inspección de Trabajo, que lo califica de accidente "muy grave".

"Ningún trabajador puede estar ahí y menos solo. Es imposible. No había línea de vida ni seguro a tierra, nada", denuncia Ámbar Zambrano, de Vosseler Abogados, quien señala que "en ningún caso estaba contratado para labores de altura, ni se le dieron cursos de formación".

Sin embargo, esta práctica casi le cuesta la vida. "No sabían si era posible que llegara al hospital. Tiene un daño cerebral bastante severo, el lado izquierdo paralizado...", expresa la mujer del trabajador, que, a sus 47 años y con dos hijos, necesitará cuidados permanentes.

Para colmo, su caso ha estado paralizado en el juzgado por la baja sin cubrir de un funcionario. En este sentido, la abogada Ámbar Zambrano Vosseler Abogados manifiesta que "ha perjudicado gravemente a la familia", puesto que no han podido "solicitar la ayuda psicológica y económica", una ayuda que, calculan, alcanzará el millón de euros, confiando en que al menos el Ayuntamiento no tenga deudas y sí un buen seguro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.