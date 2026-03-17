Beatriz de Vicente, sobre los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas: "Va a sorprender mucho la perfilación de estos sujetos"

Se ha especulado mucho sobre por qué la Guardia Civil no accedió al domicilio de los hermanos Julián y 'Lolo' González el día que desapareció Francisca hace nueve años.

Tras el descubrimiento de los restos mortales de Francisca Cadenas en la casa de dos de sus vecinos, los hermanos Julián y 'Lolo' González, ha provocado que se especule sobre si la Guardia Civil fue negligente hace nueve años cuando la vecina de Hornachos (Badajoz) despareció.

Como señala Cristina Pardo, el hijo de Francisca "insistía en que había escuchado ruidos en casa de los vecinos, la Guardia Civil apenas registró la vivienda". El viudo de Francisca, sobre ese asunto, ha declarado que los agentes entraron "tres o cuatro menos con una luz que era igual que una vela, y enseguida dijeron 'vamos para atrás que aquí no hay nada'".

Por otro lado, la abogada de la familia de Francisca ha defendido la actuación de la Guardia Civil. Verónica Guerrero ha explicado en 'Espejo Público' que cuando unos agentes entran en un domicilio porque los moradores les abren "tú no puedes hacer nada, no puedes abrir puertas, levantar cosas o manipular, sería nulo procesalmente hablando". La abogada indica que el hecho de hacer un registro "debe estar bien motivado".

Beatriz de Vicente apoya las afirmaciones de Guerrero y señala que los agentes solo podían revisar hasta el punto que el morador permite. La abogada añade que "va a sorprender mucho la perfilación de estos sujetos". "Mucho", insiste.

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