Miles de personas reclaman por toda España mejores condiciones laborales, sueldos "más justos" y que se facilite el acceso a la vivienda

Los detalles A las protestas se han unido voces de líderes sindicales. Pepe Álvarez y Unai Sordo denuncian que las empresas están ganando dinero como hace mucho que no hacían y reclaman mejoras salariales a la patronal.

El 1 de mayo, Día del Trabajador, miles de personas en España han salido a las calles para reclamar mejores condiciones laborales, jornadas y salarios justos, y la posibilidad de conciliar. Este año, el lema "Derechos, no trincheras" resalta la influencia de los conflictos bélicos en la calidad de vida de los trabajadores. Pepe Álvarez, de UGT, y Unai Sordo, de Comisiones Obreras, han enfatizado la necesidad de paz y han señalado cómo los problemas globales afectan localmente, especialmente en salario, vivienda y derechos básicos como educación y sanidad. En ciudades como Madrid y Barcelona, la lucha por estos derechos continúa.

El 1 de mayo, Día del Trabajador, siempre suena a reivindicación "en defensa de las condiciones de vida de la clase trabajadora", tal y como expresa una de las miles de personas que han salido este viernes a la calle en varios puntos de España para reclamar mejores condiciones laborales, "jornadas y salarios más justos y poder conciliar".

El lema de este año es algo diferente, "Derechos, no trincheras", en alusión a la guerra, ya que los conflictos bélicos se cobran vidas, pero también influyen en la calidad de vida de los trabajadores.

"Este 1 de mayo tiene que ser un grito por la paz y contra la guerra", ha expresado al respecto Pepe Álvarez, secretario general del UGT, mientras que Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, ha manifestado que "lo que pasa a nivel global nos está afectando de forma decisiva en el nivel local, en el salario, techo, tiempo y vivienda".

Precisamente, el acceso a la vivienda es otro enorme problema de la población y otro de los protagonistas de las exigencias de los trabajadores este 1 de mayo. "La gente no puede asumir su precio con su salario", ha denunciado uno de los manifestantes.

Y es que para el trabajador medio acceder a una vivienda es imposible, ya sea viviendo solo o incluso acompañado. Así, son muchos los derechos que los trabajadores creen que que se están dejando de lado, como "la educación, la sanidad y la vivienda".

En Madrid, en Barcelona, en Málaga y en toda España, la lucha de los trabajadores, han advertido este viernes durante las protestas, no ha terminado.

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