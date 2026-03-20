Así confesó Julián ante el juez haber matado a Francisca Cadenas: con respuestas cortas y dirigido por su abogado

Los detalles Julián se ha limitado a responder a las preguntas de su abogado con un 'sí' o un 'no'. Una declaración en la que ha reconocido que decidió ocultar el cuerpo de su vecina, justificando lo ocurrido con un "brote" tras haber consumido cocaína.

Julián González, conocido como 'Juli', confesó ante el juez haber asesinado a su vecina Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz. Tanto él como su hermano Manuel, apodado 'Lolo', están detenidos por el crimen. Francisca desapareció el 9 de mayo de 2017 y su cadáver fue hallado el 11 de marzo bajo el patio de la casa de los hermanos. Julián justificó el asesinato alegando un brote violento provocado por el consumo de cocaína. Admitió haber ocultado el cuerpo por pánico. Manuel, por su parte, negó su participación en el homicidio. Ambos enfrentan cargos de asesinato y están en prisión provisional.

Julián, conocido como 'Juli', ha reconocido ante el juez haber acabado con la vida de Francisca Cadenas. Tanto él como su hermano Manuel González, conocido como 'Lolo', están detenidos tras haber sido acusados del asesinato de su vecina en Hornachos (Badajoz).

La mujer estaba desaparecida desde el 9 de mayo de 2017. El pasado 11 de marzo, agentes de la UCO de la Guardia Civil encontraron su cadáver bajo el patio de la casa de los hermanos González.

El pasado día 14 de marzo, tras declarar ante el juez, fueron enviados a prisión. En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver cómo Julián admitió ante el magistrado haber sido el responsable de la muerte de Francisca Cadenas.Un asesinato que justifica con el consumo de cocaína. "¿Eso es lo que provocó en usted un brote para zarandearla y golpearla?", le pregunta su abogado, a lo que él se limita a responder con un 'sí'.

Una confesión singular del acusado de asesinar a Francisco Cadenas, en la que también admite que le dio tiempo a comprobar que había fallecido en el acto.

Dirigido por su abogado, reconoce que decidió ocultar el cuerpo. "A partir de ese momento, lógicamente, entra en pánico y lo que hace es intentar por todos los medios que nadie se entere, ¿eso es así?", le señala, a lo que él vuelve a responder de manera afirmativa.

Una actitud de la defensa que provocó la protesta de la abogada de la familia por estar "prestando él la declaración".

Por otro lado, el otro acusado, solo quiso responder a la pregunta de su abogada, para señalar que él no había "participado en delito de homicidio".

Los dos hermanos, Lolo y Juli, están acusados de un delito de asesinato y otro contra la libertad, por lo que se encuentran en prisión provisional.

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