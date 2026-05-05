Los otros virus a bordo de un barco y cómo se actuó: del buque de la Cienciología con sarampión al 'Aurora' con gastroenteritis

Los detalles La experiencia y lo planteado dice que lo primero es evacuar del barco a los casos más graves para evitar más contagios y para poder tratarlos. Hay que recordar que el hantavirus tiene una letalidad entre el 5% y el 15%.

El crucero de lujo MV Hondius enfrenta un brote de hantavirus, pero los expertos aseguran que el riesgo de propagación es mínimo, diferente al COVID-19. A bordo hay 147 personas, incluidas 14 españolas, confinadas en sus camarotes. La prioridad es identificar la variante del virus y seguir los protocolos, evacuando a los casos graves para recibir atención médica en Países Bajos y Alemania. Para los sospechosos, se realizarán pruebas para confirmar la infección. Se barajan opciones como permitir el retorno de los asintomáticos a sus países o imponer cuarentena. Esta última podría realizarse en el barco o en hoteles, permitiendo desinfectar el buque.

Con los ojos puestos en el crucero de lujo MV Hondius que sufre un brote de hantavirus, los expertos coinciden en que el riesgo de extensión del virus es mínimo, que nos olvidemos de que esto es como el covid o de que pueda haber contagios masivos. Pero dentro de este barco hay 147 personas, 14 de ellas españolas, que pasan la mayor parte del tiempo en sus camarotes.

También aseguran que lo más importante es estudiar y hallar la variante del virus que tienen los enfermos. Hay que seguir todos y cada uno de los pasos de los protocolos existentes. Porque, aunque el caso de este crucero nos esté sorprendiendo mucho, en la historia existen precedentes y muchos.

La experiencia y lo planteado dice que lo primero es evacuar del barco a los casos más graves. Tanto para alejarlos del resto como para desplazarlos hasta donde se les pueda atender. Es decir, para evitar más contagios y para evitar que se mueran, porque hay que recordar que el hantavirus tiene una letalidad entre el 5% y el 15% y que puede acabar en complicaciones renales. Hay que sacarlos y es lo que se ha hecho en el crucero de MV Hondius. Primero en la isla de Santa Elena, Sudáfrica. Ahora en aviones medicalizados a Países Bajos y a Alemania, los países de origen de los enfermos.

En el caso de los sospechosos de tener una infección de hantavirus, primero hay que hacer pruebas para confirmar o no un positivo en este virus. Así descubriremos quién lo tiene y quién lo tuvo. Quién está infectado y quién está sano. Aunque hay que tener en cuenta que se puede tardar hasta cinco semanas en mostrar síntomas.

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Cuarentena o retorno a sus países de origen

El siguiente paso sería empezar a tomar decisiones. Dejar marchar a sus países a todos los que no tienen síntomas del virus es una opción. Este virus no es tan fácil de transmitir entre humanos y un buen sistema de salud puede hacer un seguimiento sin que haya riesgos.

Otra opción es la cuarentena. Que el pasaje y la tripulación pasen una cuarentena para descartar riesgos. Si se decide esta vía, habría que decidir dónde pasar ese tiempo, si en el barco o en otro lugar.

De esto también hay antecedentes. Se aplicó una cuarentena con el barco de los cienciólogos, el Freewinds, que tuvo un caso de sarampión. No dejaron salir a nadie en el puerto donde atracó, en Curazao. El sarampión es tremendamente contagioso; el hantavirus no.

Dentro de la opción cuarentena, existe la alternativa del hotel. Estando allí, se podría aprovechar para desratizar y desinfectar el buque. Aunque en estos casos, los ciudadanos del país en el que desembarcan no suelen estar muy contentos. Así ocurrió en el caso de la 'Aurora'. De las cerca de 2.700 personas a bordo, un quinto se infectó con un norovirus, el virus de los cruceros o gastroenteritis por comida contaminada. Muy molesto, poco grave. Pues ni Croacia ni Italia ni Grecia quisieron que atracaran.

Tampoco quisieron en Jamaica a los del 'Oasis of the seas', afectados por el mismo virus, que tuvo que regresar antes de tiempo a su casa, a Estados Unidos.

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