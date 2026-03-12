Un caso 'dormido' y carteles de búsqueda años después: algunas respuestas sobre la tardanza en encontrar a Francisca Cadenas

El contexto Francisca Cadenas desapareció hace nueve años en su pueblo de Badajoz. Salió de casa para acompañar a unos amigos a su coche y ya jamás regresó, aunque solo la separaban unos 30 metros de su vivienda.

Francisca Cadenas ha estado enterrada en el patio de sus vecinos durante nueve años, lo que ha generado preguntas sobre por qué no se registró antes la casa de los hermanos detenidos. La respuesta radica en el sistema jurídico español, que solo permite el acceso a una vivienda con consentimiento o una orden judicial. Los hermanos han sido detenidos por la UCO, que tomó el caso en 2024, cuando este llegó a un callejón sin salida. A pesar de que los acusados dicen colaborar, han ocultado el cadáver de Francisca. La investigación sigue en curso, y se espera que se agoten las 72 horas antes de pasar a disposición judicial.

Francisca Cadenas ha estado estos últimos nueve años enterrada en el patio de sus vecinos, a tan solo unos metros. Por eso, la pregunta que nos hacemos este jueves todos es: ¿por qué no se registró esa casa antes? ¿Por qué no entró la Guardia Civil en la vivienda de estos dos hermanos nada más desaparecer Francisca?

Se debe a que nuestro sistema jurídico y penal es hipergarantista. Solo se puede entrar en una casa si te dejan voluntariamente o, si un juez decreta una orden judicial. Pero para que a un investigador se le otorgue esa orden judicial, primero hay que motivar que esa persona es sospechosa, que puede tener algún tipo de prueba o indicio como para ser investigado. Así, se crea una pescadilla que se muerde la cola.

Desde el lunes, hemos escuchado al abogado de los hermanos detenidos asegurar que los dos están colaborando, pero la verdad es que han estado nueve años escondiendo el cadáver de Francisca Cadenas. La realidad es que no están colaborando.

De hecho, el miércoles, a las 11:00 horas de la noche, todavía no habían abierto la boca. Cuando entraron los agentes de la UCO para llevar a cabo el registro y la inspección de su casa, les preguntaron si tenían algo que decir o si querían colaborar señalando alguna zona. Se les advirtió que, si no, iban a levantar todo el piso y no dijeron nada.

¿Cómo han conseguido detenerlos?

Los hermanos acusados ​​dijeron estar indignados, se sintieron señalados en el pueblo y aseguraron que la UCO los estaba utilizando como cabeza de turco.

Pero su detención, después de nueve años viviendo puerta con puerta con el dolor de la familia de Francisca, es un logro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Así han conseguido cerrar el cerco sobre los dos hermanos.

La UCO se hace cargo de la investigación en noviembre de 2024. ¿Por qué no antes? Por una cuestión de matemáticas, porque llegan a los casos que llegan y suelen hacerse cargo de ellos cuando estos entran en un callejón sin salida. El caso de Francisca estuvo, para entenderlo, dormido.

Por otros casos similares, como por ejemplo el de Manuela Chavero, sabemos que suelen hacer evidente que están trabajando sobre el terreno para presionar, para poner nerviosos a los culpables.

En noviembre de 2025, los vecinos del callejón donde desaparece Francisca, amanecieron con el cartel de su vecina en los coches. En todos, menos en el de los detenidos. Según publicaron los medios locales, nadie sabe quién los colocó. Lo mismo ocurrió con el callejón hace unas tres semanas, que apareció con pegatinas que rezaban: "Nueve años en libertad, ni uno más". Fue entonces cuando se instaló la idea de que se intentaba presionar a alguien en concreto, para que cometiese un error.

Más allá de estas suposiciones, lo que sí es un hecho es que la recreación de hace unos días con las personas reales, los testigos que se cruzaron con ella aquella noche, el matrimonio y el temporero, era una forma de ponerlos nerviosos.

Mientras iban tomando declaraciones, hubo careos entre vecinos. Este jueves hemos visto a José Antonio cara a cara con uno de los detenidos. El lunes, cuando los hermanos ya habían declarado, la cara de Diego, el hijo mayor de Francisca, cuando le preguntaron por los hermanos, era muy elocuente.

De momento están detenidos. No sabemos el móvil del crimen, tampoco la implicación de cada hermano, ni siquiera cuál fue el detonante para la UCO para centrarse en ellos. La abogada de la familia Cadenas, tampoco.

Los registros continúan y previsiblemente agotarán las 72 horas antes de pasar a disposición judicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.