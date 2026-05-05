Ni Irán ni EEUU abandonan la diplomacia en público mientras mantienen la opción de reanudar los combates en privado

Entre líneas Con las conversaciones estancadas, ambos países mantienen su pugna por el control de Ormuz sin una estrategia clara ni una idea de cuáles son los límites que podrían acabar con el alto el fuego.

Donald Trump ha minimizado el conflicto con Irán, calificándolo de "miniguerra" o "escaramuza", y asegura que la tregua sigue vigente pese a los recientes ataques a Emiratos Árabes Unidos. Aunque públicamente se mantiene abierta la puerta a la diplomacia, tanto Teherán como Washington intensifican sus amenazas en privado, especialmente en torno al control del estrecho de Ormuz. Irán ha negado su implicación en los ataques denunciados por Emiratos y ha advertido sobre la desviación de barcos en la zona. Mientras tanto, Estados Unidos sostiene su 'Proyecto Libertad', y Trump ha advertido que los iraníes conocen los límites de sus acciones. A pesar de las tensiones, ambos países no descartan la vía diplomática, aunque el riesgo de reanudar los combates es latente.

"Miniguerra" o "escaramuza" son los últimos términos con los que se ha referido Donald Trump a la guerra en Irán. El presidente de EEUU resta importancia al conflicto abierto desde hace más de dos meses. Insiste en que ha destruido la armada iraní y, pese a los últimos ataques contra Emiratos Árabes Unidos, defiende que la tregua sigue en pie.

Teherán y Washington mantienen abierta la puerta de la diplomacia, al menos en público, a la vez que intensifican sus ofensivas y amenazas en privado y mantienen la pugna por el control de Ormuz. Emiratos ha denunciado ataques con misiles y drones de Irán, algo que la República Islámica ha negado.

Irán ha anunciado también la creación de un organismo para controlar el estrecho y ha advertido de que los barcos que se desvíen de los corredores impuestos se enfrentarán a una "respuesta decisiva". Además, el presidente pakistaní, que ha ejercido como mediador en el conflicto, ha avisado de que Irán vuelve a experimentar un aumento de las amenazas y la presencia militar estadounidense en la región.

Por su parte, EEUU mantiene en vigor su 'Proyecto Libertad', origen del reciente aumento de tensiones, y Trump sostiene que el alto el fuego sigue en marcha. Al ser preguntado por qué tendrían que hacer los líderes para acabar con la tregua, el republicano se ha limitado a decir que "están jugando", pero que conocen los límites.

"Ya lo sabrán, porque yo se lo haré saber... saben qué hacer. Saben qué no hacer", ha esgrimido, sin especificar a qué márgen se refiere.

Sin ideas claras sobre la guerra

Ha vuelto a minimizar la guerra, comparándola con Vietnam y sin recordar siquiera que llevan diez semanas de contienda, no seis. "Llevamos, ¿qué?, ¿seis semanas? Dicen: '¿Por qué tarda tanto?'. Estuvimos en Vietnam 19 años", ha justificado.

Ni Irán ni Estados Unidos quieren descartar la vía diplomática, pero según la 'Fox', ambos están cada vez más cerca de reanudar los combates. Solo hay que ver la amenaza que lanzó Trump el lunes en esa cadena, donde dijo que '"si los iraníes empiezan a atacar barcos estadounidenses en Ormuz, serán eliminados de la faz de la tierra".

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que "no hay una solución militar para una crisis política" como forma de distanciarse de la Guardia Revolucionaria, que aboga por seguir luchando. "El enemigo hostil será neutralizado con contundencia", ha indicado. Sería este organismo el que habría atacado el Golfo estos últimos días, supuestamente, sin el conocimiento de los ayatolás.

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