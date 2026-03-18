La vida de los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, aislados hasta que se decida su situación

Los detalles 'Lolo' y Julián fueron enviados a un módulo de vida ordinaria en la prisión de Badajoz y se negaron a entrar, alegando tener miedo por lo que pudiera pasar y por la reacción de otros presos.

'Lolo' y Julián, hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas en 2017 en Hornachos, Badajoz, han sido aislados en la prisión por temor a represalias de otros presos. Sus restos fueron hallados recientemente en la casa de los hermanos, lo que provocó su detención. Ante la notoriedad del caso, su situación podría extenderse semanas. La abogada de la familia de Cadenas busca prisión permanente para ellos, sospechando un móvil sexual. La Guardia Civil interceptó conversaciones que sugieren una obsesión sexual de Julián con la víctima. Aunque 'Lolo' tenía una coartada, las investigaciones no descartan su implicación.

'Lolo' y Julián, los hermanos detenidos en la prisión de Badajoz por el asesinato de Francisca Cadenas en 2017 en Hornachos (Badajoz), cuyos restos fueron hallados el pasado miércoles en casa de ambos, fueron enviados a un módulo de vida ordinaria del centro penitenciario y ambos se negaron a entrar. Los hermanos alegaron tener miedo por lo que pudiera pasar y por la reacción de otros presos.

Finalmente, ante esta situación de temor y desamparo, se les aplicó un aislamiento y se valorará en los próximos días cuál es siguiente movimiento para ellos dentro de la cárcel. Los responsables de la prisión han buscado ser prudentes porque este tipo de casos pueden provocar cierta desestabilización entre los presos, más en centros pequeños como este de Badajoz.

En el argot penitenciario, estos presos —llamados 'refugiados'— se acogen a esta situación hasta revaluar su situación. Dado el alcance mediático del caso, la situación de 'Lolo' y Julián podría alargarse incluso algunas semanas.

La abogada de la familia de Cadenas ha pedido que se aplique la prisión permanente para ambos hermanos. "Si durante la instrucción sigo teniendo elementos que a mí me hagan pensar que ha habido un móvil sexual, lucharé hasta el final para que se sepa toda la verdad", asegura.

Micrófonos en los coches y en la vivienda

"¿Cómo puede dar tiempo a salir tantas cosas en tan poco tiempo?", se preguntaba la abogada ante las llamadas que recibe de los medios de comunicación, algo que evidencia que "claramente alguien tiene el sumario" del caso. Lo cierto es que, durante un año y medio, la Guardia Civil puso micros en la vivienda y en los coches de Julián y de 'Lolo'. Un goteo de audios que para la investigación de la UCO y el juez evidencian que Julián tenía una "obsesión" sexual con su vecina. Las grabaciones revelan que el hermano menor hablaba de "partes íntimas" de la víctima incluso después de desaparecida.

Atenuante por drogas: la estrategia de los hermanos investigados por la muerte de Francisca Cadenas para evitar la condena por asesinato

El auto destaca que "resulta evidente el conocimiento de ciertos elementos relativos al momento de la muerte por parte de Manuel, quien, en una de las escuchas, llega a realizar afirmaciones sobre partes íntimas de Francisca, lo que en modo alguno permite determinar que Manuel hubiera resultado totalmente ajeno a los hechos investigados".

La versión de Julián, quien ha querido exculpar a su hermano, no convence del todo al juez. 'Lolo', el hermano mayor, tendría una coartada para el día de la desaparición ya que estaba cuidando a su padre en el hospital. Aunque, según las investigaciones, podría haber vuelto al domicilio a las dos horas de estar en el hospital, por lo que no se descarta que pudieran haber participado los dos en la muerte de su vecina.

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