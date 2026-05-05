De Mazón y su intento en Eurovisión a un Putin amante del rock: políticos que dan el cante

Los detalles Tras ver a Macron cantando 'La Bohème' con el primer ministro armenio a la batería, repasamos otros representantes que han mostrado sus dotes musicales. De Obama a Putin o Miles, sin olvidarnos de los españoles Mazón y Moreno Bonilla.

El texto destaca cómo algunos líderes políticos han sorprendido al público con sus habilidades musicales, enviando mensajes políticos a través de la música. Emmanuel Macron y el primer ministro armenio cantaron 'La Bohème' de Charles Aznavour, un gesto de unidad y una postura firme contra Rusia. Vladímir Putin sorprendió en una cena benéfica cantando 'Blueberry Hill', mientras que Barack Obama mostró su talento en un homenaje a BB King. En España, políticos como José María Aznar y Carlos Mazón también han mostrado sus dotes musicales, al igual que Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno Bonilla, quienes han formado parte de grupos musicales.

Esto, además de un destrozo, es un mensaje político. Es Emmanuel Macron cantando con el primer ministro armenio a la batería 'La Bohème', durante la cena oficial de la cumbre europea. Mensaje por quienes son, la unidad que muestran, por la posición de la cumbre muy dura con Rusia. Pero también un mensaje, porque el tema que ejecutan es de Charles Aznavour, el mito francés que era de origen armenio.

Y tampoco es el único caso. Hay políticos de los que puedes esperar cualquier cosa, hasta que canten; pero con otros la sorpresa es mayúscula. Empecemos por Vladímir Putin. Era una cena benéfica en San Petersburgo, había famosos por un tubo y Putin se atrevió a cantar 'Blueberry Hill', el éxito internacional en 1956 de Fats Domino y todo un clásico del rock and roll.

Otro que canta mucho y además bien es Barack Obama. Meses antes se había arrancado por Al Green. Por eso, le invitaron a un homenaje a BB King. Y actuó sin ensayar, no como el caso de Javier Milei. El presidente ultra argentino no para de cantar.

En España también cantan. Por ejemplo, el expresidente José María Aznar solía decir que uno de sus defectos era su voz. Aunque sí hemos tenido a más de un representante público al que le ha dado por mostrar su talento musical. Estos son algunos de los políticos que han decidido dar el cante.

Hemos podido escuchar interpretando al mítico Nino Bravo a otro valenciano. Concretamente, al que fue president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Es más, intentó ir al Festival de Eurovisión con su grupo de la época. No lo consiguió y acabó como político del PP, presidiendo la comunidad. Todo esto sin olvidar las versiones que hacía de canciones y autores como Perales.

Eso sí, lo hizo con mejor entonación que cuando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, nos deleitó con la estrofa: "Mi limón, mi limonero, entero me gusta más". Lo hizo en un bar, mientras que el candidato a las elecciones autonómicas de Andalucía por el PP, Juanma Moreno Bonilla, dedicó parte de su juventud a la música. Llegó a formar parte de hasta tres grupos: 'Cuarto Protocolo', 'Lapsus psíquico' y 'Falsas realidades'.

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