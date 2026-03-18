La reacción de los asesinos de Francisca al ver a la UCO por primera vez en el pueblo: "Eran todos niños nuevos. Estamos de cojones"

Los detalles En una conversación grabada por la UCO en el coche de uno de los hermanos, 'Lolo' le dice a 'Juli' que no puede "pasar por la calle" para llegar a su casa porque "la UCO de los cojones la tiene cerrada".

El caso de Francisca Cadenas revela conversaciones clave entre los hermanos detenidos por su asesinato en Hornachos, Badajoz. La UCO captó una conversación en mayo de 2025, mostrando el nerviosismo de 'Juli' y 'Lolo' ante la presencia policial en el pueblo. 'Lolo' intenta calmar a 'Juli', quien está preocupado por la presencia de la UCO. En marzo del mismo año, 'Juli' decide destruir sus teléfonos, lo que genera sospechas. Un informe de 2024 sugiere que el asesino tenía una relación de vecindad con Francisca. Testimonios de 2017 contradicen las declaraciones de los hermanos sobre sus movimientos el día de la desaparición.

Seguimos conociendo detalles del sumario del caso de Francisca Cadenas que, en sus páginas, recoge una conversaciones entre los hermanos detenidos por el asesinato de la mujer de Hornachos (Badajoz), que convivieron con el cadáver de su vecina, descuartizada, sepultado en el patio de su casa. Una conversación captada por los micrófonos de la UCO el 8 de mayo de 2025 evidencia el nerviosismo de 'Juli' y 'Lolo' ante la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) en el pueblo, de 4.000 habitantes.

La conversación la comienza Manuel ('Lolo'), que le pide a su hermano Julián ('Juli') que no se "asuste" porque la calle "está hirviendo".

"Está la UCO y todo", advierte 'Lolo', a lo que 'Juli' responde: "No jodas, ¿pero la UCO?". 'Lolo' prosigue para intentar calmar a su hermano, afirmando que son "niños nuevos con el chaleco de la UCO y ya está". "Eran unos niños, dos tías con el chaleco, pero yo creo que esos los de la UCO no lo han visto en su vida", asevera. "Estamos de cojones", responde 'Juli', que pregunta a su hermano dónde se dirige. "A casa, 'Juli', que te estoy diciendo que no puedo pasar por la calle, que la calle la tiene cerrada la UCO de los cojones", asegura 'Lolo'.

En una conversación muy reciente, concretamente del 5 de marzo de este año, 'Juli' aseguraba a su hermano que tenía que "tirar los teléfonos" que tenía, mientras que su hermano se pregunta "por qué" lo hace. "Porque tengo, tenía, los he roto", contesta. Dos días más tarde, el 7 de marzo, se cita a Manuel para que vaya a declarar el 9 de marzo. Ese día Julián saca dos bolsas de basura con dos teléfonos rotos y despiezados.

Los interrogatorios a 'Juli' y 'Lolo'

El sumario incluye un informe de la Sección de Análisis del comportamiento delictivo (SAC) de octubre de 2024 que analizaba el perfil del posible asesino. "El autor tendría una vinculación con alguna de las viviendas situadas en el corto recorrido que estaba efectuando Francis, probablemente por residir en una de ellas (...). Parece lógico pensar que aprovechase esa relación de vecindad y confianza previa con Francisca para conseguir que entrase voluntariamente en su domicilio o incluso que fuese la propia Francisca la que se introdujese en el mismo, dad su marcada tendencia a acceder a los domicilios de sus conocidos, incluso sin llamar a la puerta", afirman.

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El 22 de agosto de 2017, la Guardia Civil de Badajoz vuelve a interrogar a 'Juli' y cuenta que había mucho revuelo en la calle y que al ver que su tío dormía cogió su coche y se puso a buscar a Francis. También que a la 1 volvió a casa y se quedó en la calle hasta que llegó su hermano del hospital, algo que choca con los testimonios de los vecinos interrogados, que cuentan que lo vieron en la calle sobre las 4 o 5 de la madrugada, no antes.

El 31 de mayo de 2017, 'Lolo' declara como testigo ante la Guardia Civil de Badajoz. Contó que estuvo desde las 15:30 a las 23:30 horas en el hospital de Mérida, cuidando de su padre. Llegó a las 0:15 a Hornachos, al bar Good People, y llegó a casa a las 0:45 horas. Manuel afirma que desde que murió su madre Francis no entraba en casa, pero una vecina asegura que Francis era la única que entraba a preguntar por el padre y el tío de los hermanos.

De los testimonios recabados se desprende que en el caso de que Manuel, a su llegada al domicilio familiar, se hubiera encontrado con una situación comprometida para su hermano, no habría dudado en ayudar a su hermano menor.

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