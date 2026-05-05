La importancia del tipo de hantavirus que afecta al barco: la variante 'Andes' es la única que se transmite de persona a persona

Los detalles Los expertos llaman a la calma y aseguran que, incluso siendo la variante 'Andes', es muy complicada la propagación entre humanos.

Un brote de hantavirus en un crucero neerlandés ha alertado a la comunidad internacional, con 147 personas a bordo, incluidos 14 españoles. Tres muertes y varios afectados han sido reportados. España aceptará el barco en Canarias. La transmisión del virus es difícil, según expertos, y se desconoce el tipo exacto de hantavirus, aunque se sospecha del virus 'Andes', que rara vez se transmite entre personas. Graziella Almendral y Fernando Simón han señalado que el contagio persona a persona es raro. La OMS ha emitido un aviso tras la muerte de una pasajera que voló desde Santa Elena. No se prevé cuarentena, pero se monitorearán síntomas.

El brote de hantavirus en un barco en un crucero neerlandés ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Con 147 personas de distintas nacionalidades a bordo —14 de ellas, españolas—, ya hay tres fallecidos y varios afectados. El Ministerio de Sanidad ha aceptado recibir el barco, que atracará en Canarias.

Uno de los mayores temores de la población es cómo de rápido se puede transmitir este virus, aunque los expertos subrayan que el contagio es muy difícil. La periodista especializada en Salud y Ciencia, Graziella Almendral, ha explicado en laSexta que lo primero es "saber exactamente a qué nos estamos enfrentando, qué tipo de virus es dentro de los hantavirus", un dato que probablemente se conozca el miércoles.

En caso de estar ante el virus 'Andes', la experta ha asegurado que "se transmite muy mal entre personas". "En esto hay que incidir, incidir e incidir. Es muy raro que se transmita, muy difícil, aunque sí existe esa posibilidad", ha comentado.

A la hora de que desembarque la tripulación, Almendral ha sostenido que se hará "con las normas que ya conocemos de distanciamiento social, mascarillas...". "Hay protocolos más que suficientes", ha aseverado, añadiendo que se irán diseñando nuevos protocolos porque "tampoco tenemos muchas experiencias de desembarcar un buque con hantavirus".

De momento, tampoco se sabe exactamente cómo o dónde se produjo el contagio. En lo que respecta al virus 'Andes', forma parte de la gran familia de los hantavirus y "es el único que se transmite".

Posibles vías de contagio del hantavirus en el crucero

"Los pocos casos de brotes de hantavirus han sido siempre con 'Andes', tenemos otras historias pasadas en Argentina", ha expresado Almendral. Ha reiterado que "no hablamos de un virus que se va a propagar en la población", sino que son "muy pocos casos muy cercanos en los que se ha podido transmitir".

Un virus animal

En esta línea, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha declarado a laSexta que puede haberse producido una transmisión persona a persona en el barco, pero ha ratificado que el contagio entre personas "es muy raro": "No es ni frecuente ni fácil que se produzca". Además, ha afirmado que se baraja que el contagio se produjese en Argentina.

Almendral ha indicado también que se trata de un virus animal, que "vive en roedores" y que es a raíz del contacto cada vez más estrecho que tenemos con los animales y "con las zonas más salvajes" que se producen estos casos. "Es muy frecuente, tenemos miles de casos todos los años", ha contado.

¿Hacer cuarentena?

Este martes también se ha conocido que una de las tres personas fallecidas salió del crucero en la Isla de Santa Elena, junto a la costa de Angola, con síntomas gastrointestinales. Después cogió un avión a Johannesburgo y luego murió. Eso ha provocado que la Organización Mundial de la Salud tema por la salud de todas las personas que compartieron ese vuelo con ella y ha lanzado un aviso internacional para localizarlos a todos.

Según Almendral, esto no debería suponer ninguna cuarentena por parte de las personas que estuvieron cerca. La experta ha señalado que una vez que se confirme si es el virus 'Andes', se "localizará a las personas de las filas cercanas a esa persona y a las personas de la tripulación, se les notificará la situación y se les pedirá sobre todo que vigilen sus síntomas".

"A lo mejor, si no ha habido síntomas, no tienen por qué hacer cuarentena", ha esgrimido. "El mensaje es: no es un virus que se vaya a propagar entre las personas, no estamos hablando de esa situación", ha concluido la experta.

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