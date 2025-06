48 horas negras por la violencia machista: cinco mujeres y un niño de tres años asesinados

El asesinato de una mujer, por hecho de serlo, a manos de un hombre que además es su pareja, es la expresión más cruel y extrema de la violencia machista. Es insoportable. Porque, en las últimas 48 horas, hemos conocido el asesinato de cinco mujeres. Es decir, cinco hombres habrían acabado con la vida de sus parejas.

Tristemente, desde este lunes, hemos tenido que informar del asesinato machista de Alejandra, en Algemesí, en Valencia. Su pareja acabó también con la vida de su hijo, un niño víctima de la violencia vicaria que no había cumplido todavía los tres años, los celebraba en verano. También, de la terrible muerte de Susana, en Gijón. En este caso, el hombre ya detenido tiró su cuerpo a un cubo de basura. El asesino de Marisa, en el madrileño barrio de Getafe, la apuñaló varias veces en el pecho.

Se investiga otro crimen machista, de esta misma tarde, en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía se ha encontrado el cuerpo de una mujer con indicios claros de haber sido asesinada por su pareja. Él, se ha suicidado ahorcándose en su vivienda. Además, también ha ocurrido en la tarde de este miércoles, en Guadalajara han localizado el cuerpo de otra mujer que llevaba una semana desaparecida.

Lamentablemente, esta es la cronología de unas de las 48 horas más negras de nuestra sociedad. Dos días en los que cinco mujeres han sido asesinadas siendo víctimas de la lacra social de la violencia machista.

41 años, en Guadalajara

El pasado jueves, el hermano de esta mujer de 41 años denunciaba su desaparición ante la Policía. No sabía nada de ella, no había vuelto a su casa de Guadalajara. Eso sí, solo un día antes le había dicho que estaba con su pareja. En la tarde de este miércoles, una semana después, los agentes han localizado su cuerpo sin vida. Estaba escondido en una cueva del municipio de Ruguilla, en Guadalajara.

Delegación del Gobierno ya ha confirmado que se investiga como un posible caso de violencia machista, pero de momento, no consta que se haya producido ninguna detención.

60 años, en Las Palmas de Gran Canaria

También en la tarde de este miércoles, la Policía ha descubierto los cuerpos sin vida de dos personas, una mujer de 60 años y un hombre de más de 50, dentro de una vivienda localizada en el barrio de El Zardo, en Las Palmas de Gran Canaria. La mujer presentaba claros signos de violencia machista, por lo que ya se está investigando lo ocurrido.

Por el momento, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, existen indicios de que el hombre habría matado a su pareja y que, posteriormente, se habría ahorcado dentro de la vivienda. Se cree que el crimen se podría haber cometido hace días, que llevarían muertos unas 36 horas. Además, se ha podido confirmar que el hombre ya tenía antecedentes por violencia machista contra una pareja anterior.

Alejandra, 42 años, en Algemesí

La jornada de este miércoles comenzaba de una forma insoportable. En Algemesí, Valencia, otro asesino machista acababa con la vida de su mujer de 42 años. La ha apuñalado y degollado, pero también ha matado a su hijo de menos de tres años, asfixiándolo. Otro caso más de violencia vicaria.

El entorno de la mujer asesinada, Alejandra, había intentado en numerosas ocasiones que denunciara a su maltratador, pero sin suerte. Ahora, están completamente desconsolados. A Alejandra la definen como una "muy buena chica", a él, Leonardo y de 34 años, como "agresivo". "No maltrataba al niño. Era el mejor papá para el niño", dice Laidy Rodríguez, la cuñada de la mujer asesinada. Pero lo dice con el pesar de haber intentado, hasta el pasado viernes, que su cuñada denunciara a su maltratador. "Se planteó denunciar, pero no le quería hacer daño por los documentos". Y es que Alejandra era venezolana y su asesino colombiano. Llevaban siete años en España.

"Mi madre, cuando escuchó los gritos de mi hermana pidiendo ayuda, quiso ir a buscar al niño, pero no pudo. Salió corriendo porque estaba asustada", explica Andrés Villegas, el hermano y tío de las víctimas que no puede aguantar el dolor. A sus 67 años y con Alzheimer, la pobre mujer tenía un encargo de su hija. "Mamá, estate pendiente con el teléfono, porque si llegas a ver algo, llamas a la policía", recuerda su cuñada. Y así lo hizo. Pero no pudo hacer nada por evitar su muerte.

"El presunto asesino está detenido en comisaría a la espera de pasar ante el juez", decía poco después Pilar Bernabé, la delegada Gobierno en la Comunidad Valenciana. Se espera que decreten prisión provisional sin fianza para el asesino machista que también mató a su propio hijo.

Susana, 49 años, en Gijón

Solo unas horas antes, el martes 24, la Policía Nacional detenía a un hombre por su presunta relación con el cadáver de una mujer hallado en el interior de un cubo de basura en un piso de Gijón. Tras un arduo trabajo para identificarlo, se ha informado de que la asesinada es Susana Sierra González, de 49 años y que llevaba desaparecida desde el pasado mes de mayo. La Policía ya ha detenido a su pareja.

Ante "el asesinato machista perpetrado en Gijón contra Susana", la Delegación del Gobierno en Asturias, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento han suscrito una declaración institucional en el que manifiestan su "más enérgica condena y rechazo". Trasladan todo su "apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima" y ya han puesto a su disposición todos los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requieran.

Marisa, de 61 años, en Getafe, Madrid

Esta semana negra empezaba con un crimen machista, el de Marisa, de 61 años y residente en el madrileño barrio de Getafe. A las 07:15 horas de la mañana, Marisa, de origen cubano, pedía ayuda antes de que su marido y presunto homicida, le apuñalara en el pecho hasta matarla. Poco antes, habían mantenido una discusión y este hombre de 63 años ya la había amenazado con el cuchillo. Gritaba que la iba a matar y así lo hizo.

La Policía Nacional lo detuvo el martes por apuñalar mortalmente a su mujer. Todavía tenía el arma blanca en la mano y estaba tan nervioso y agresivo que la Policía tuvo que reducirlo usando "una pistola táser".

Situación de "alerta máxima" en verano

Ante esta barbaridad, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras reunirse este mismo miércoles con el ministro del Interior, ha asegurado que estamos en situación de "alerta máxima" de violencia de machista. Redondo ha hecho un llamamiento a los entornos de las víctimas para que estén atentos y den la voz de alarma porque, según ha dicho la ministra, que estamos en fechas peligrosas.

"Estamos en alerta, en alerta máxima de violencia de género. Nos acercamos a las fechas más peligrosas donde sabemos que existe un repunte. Todos los elementos del estado, los instrumentos, esta red institucional de protección de las mujeres está activada", ha pedido la ministra.

Un año más, se constata que junio es uno de los meses más cruentos por la violencia de género. Según la serie histórica de feminicidios en el ámbito de la pareja y la expareja desde 2003: julio registra la mayor cifra de asesinatos, con 137, y le siguen junio, con 123, y agosto, con 120. De hecho, En los meses de junio de 2007, 2012 y 2021, diez mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, los peores registros para el sexto mes del año.

La Fiscalía General del Estado ha advertido de que durante las vacaciones, los fines de semana y los días festivos se cometen un mayor número de asesinatos por violencia machista, debido a que son momentos de mayor convivencia y relación social y familiar.

También la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, ha alertado de que en los meses de verano se produce un incremento de hechos delictivos de esta naturaleza, "lo que hace necesaria una mayor atención, colaboración y prevención de estos delitos durante el periodo estival".