Si hay algo en lo que somos expertos en este país, eso es el humor. La facilidad para reírse de todo y convertirlo en un chiste es una característica ‘made in Spain’ y algo que nos une. De política, cortos, de localidades, para niños, de profesores y alumnos, los clásicos de Jaimito… No es poco el repertorio español de chistes, algunos mejores y otros… menos.

Hasta de una situación ‘seria’ como es el estado de alarma se puede sacar punta y, si no, que se lo pregunten a Dani Mateo y El Gran Wyoming. Chistes hay de todo tipo y de cada situación cotidiana y todos, en mayor o menor medida, tienen su público. Por ello, a continuación te ofrecemos una recopilación de los 101 mejores (o peores) chistes cortos. Algunos son más típicos y puede que ya los conozcas y otros los leerás por primera vez. Eso sí, con todos lograrás partirte de la risa (o arrancarte una sonrisa).

Chistes cortos

Chiste 1

- Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué?

- Pues el hondo, porque cabe más comida…

Chiste 2

- Ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos.

- ¿Y los detuvo?

-Sí, sí, los de tubo también.

Chiste 3

- ¿Tienes WiFi?

- Sí

- ¿Y cuál es la clave?

- Tener dinero y pagarlo.

Chiste 4

¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba?

Porque es donde están los focos.

Chiste 5

- ¡Estás obsesionado con la comida!

- No sé a qué te refieres croquetamente.

Chiste 6

- Buenos días, me gustaría alquilar "Batman Forever".

- No es posible, tiene que devolverla tomorrow.

Chiste 7

- Papá, ¿qué está más lejos, Córdoba o la Luna?.

- Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí Córdoba?

Chiste 8

- ¿Te gusta el rock progresivo?

- Cada vez más.

Chiste 9

Llaman a la puerta y es un técnico del ayuntamiento.

- Perdone, pero vamos a proceder al derribo del edificio contiguo.

- ¿Conmigo?

Chiste 10

¿Qué le dice un techo a otro?

Techo de menos.

Chiste 11

¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela?

Somos iguanitas

Chiste 12

- Buenos días. Busco trabajo.

- ¿Le interesa de jardinero?

- ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!

Chiste 13

- Perdone, ¿es este el ascensor de subida?

- No, he montado en otros mejores.

Chiste 14

-Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados?

- Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas.

Chiste 15

-¡Rápido, necesitamos sangre!

-Yo soy 0 positivo.

-Pues muy mal, aquí se viene a animar.

Chiste 16

Si los zombies se deshacen con el paso del tiempo ¿zombiodegradables?

Chiste 17

- ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?

- Depende del tiempo.

- Vale, pongamos que llueve.

Chiste 18

¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Broco Lee.

Chiste 19

- Soy celíaca.

- Encantado, yo Antoniaco.

Chiste 20

- ¿Qué hace un perro con un taladro?

- Taladrando.

Chiste 21

Esto es un hombre que entra en un bar de pinchos y dice: Ay, ay, ay, ay.

Chiste 22

¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida?

Necesitamos apoyo.

Chiste 23

¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ?

Porque siempre están cambiando de tema.

Chiste 24

¿Qué hace un mudo bailando?

Una mudanza.

Chiste 25

- Hola muñeca.

- Hola tobillo.

Chiste 27

- Mamá, en el cole me llaman despistado.

- Niño, que esta no es tu casa.

Chiste 28

- Papá, dice mamá que estás obsesionado con el móvil.

- Cállate Alfonsiete.

Chiste 29

¿Qué le dice una impresora a otra?

Esa hoja es tuya o es impresión mía.

Chiste 30

¿Sabes qué le dice un .gif a un .jpg?

¡Anímate hombre!

Chistes de Jaimito

Chiste 1

- Papá, papá, ¿puedo ir al cine?

- Sí, Jaimito, pero no entres.

Chiste 2

- Mira, Jaimito, la Luna está llena.

- ¿De qué?

Chiste 3

- Jaimito, ¿quién fue Juana de Arco?

- Una drogadicta, maestra.

- ¿De dónde sacas eso?

- El libro dice que murió por heroína.

Chiste 4

- Jaimito, me han dicho que eres muy rápido con las matemáticas.

A ver, ¿cuánto es 47 por 126?

- ¡328!

- ¡Pero si ni siquiera te has acercado!

- Ya, pero señorita, no me diga que no he sido rápido.

Chiste 5

El dentista le dice a Jaimito:

- ¿Quiere usted que le duerma las muelas?

- Bueno, con tal de que se despierten para la cena…

Chiste 6

Estaba Jaimito en clase de Lengua y le dice a la profesora:

- Profe, ¿cómo se escribe móvil?

- Pues se escribe como suena...

- ¿Y si está en silencio?

Chiste 7

En clase le preguntan a Jaimito:

- ¡A ver, Jaimito, ¿de qué signo es tu madre?

- Pues debe de ser de exclamación porque se pasa todo el día gritándome.

Chiste 8

- ¡¡Profe, profe, me recuerdas al mar!!

- ¡Ayy, Jaimito, qué cosa tienes! ¿Por qué lo dices?

- ¡Porque me mareas!

Chiste 9

Jaimito se acerca a su padre y le pregunta:

-Papá, papá, ¿es verdad que en la India, cuando hay un matrimonio, el hombre no conoce a su mujer hasta que se casan?

Y le dice el padre:

-No hagas caso hijo. Eso pasa en todas las culturas…

Chiste 10

– Jaimito, ¿cuánto es 2 x 2?

– Empate

– ¿Y 2 x 1?

– ¡Oferta!

Chiste 11

La maestra le pregunta a Jaimito:

– Jaimito, ¿cómo se dice en inglés "El gato se cayó al agua y se ahogó"?

– Es fácil maestra, The cat cataplum in the water glugluglu and not mas miau miau.

Chiste 12

¿Por qué Jaimito va con traje y corbata al oculista?

Porque va a la graduación de sus gafas.

Chiste 13

Jaimito llega tarde al colegio y la profesora le pregunta:

- ¿Por qué llegas tarde?

- Me quedé dormido soñando con un partido.

- ¿Y eso qué tiene que ver?

- Pues hubo un empate, prórroga y además penaltis.

Chiste 14

- Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.

- ¡Muy bien Jaimito! pero… ¿por qué casi?

- Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado

Chiste 15

El profesor de lengua descubre a Jaimito distraído mirando por la ventana. Se dirige a él, diciéndole:

- ¡A ver, Jaimito, dime dos pronombres!

- ¿Quién? ¿Yo?

Chiste 16

Jaimito le dice a su tío al regresar de la escuela:

- Tío, tío, hoy estudiamos geometría.

- A ver, dime, ¿Qué son los ángulos?

- Sonángulos son las personas que caminan dormidas.

Chiste 17

En la escuela, le dice la profesora a Jaimito:

- A ver, Jaimito, ¿qué me dices de la muerte de Napoleón?

. Que lo siento mucho, señorita.

Chiste 18

Jaimito le pregunta a su padre:

- Oye, papá ¿tonto se acentúa?

- Con los años, hijo, con los años, le contesta el padre.

Chiste 19

Jaimito está en el colegio. El director le dice:

- ¿Qué quieres ser de mayor, Jaimito?

- Carnicero

- ¿Por qué carnicero?

- Porque en el colegio ya aprendí a hacer chuletas

Chiste 20

Llega un profe nuevo al cole y dice:

- Buenos días, mi nombre es Largo.

Jaimito le responde:

- No se preocupe profe, tenemos tiempo.

Chistes de doctores y médicos

Chiste 1

Un hombre se encuentra con un amigo por la calle y le dice:

- Manolo ¿qué te pasa que estás blanco?

- Nada Pepe, que vengo del médico y me ha dicho que deje de beber, fumar, hacer el amor...

- Y ¿qué vas a hacer?

- Pues qué quieres que haga Pepe, cambiar de médico.

Chiste 2

- Doctor, doctor, ¿qué tal ha salido la operación?

- ¡Pero qué doctor ni qué ocho cuartos! ¡Yo soy San Pedro!

Chiste 3

Tengo tres llamadas perdidas de mi oftalmólogo...

El de ver me llama.

Chiste 4

- Doctor, mi mujer tiene tres pechos.

-¡Ah! Y quiere que le extirpe uno de ellos, ¿verdad?

- No, que me implante a mí otra mano.

Chiste 5

Llega un paciente a la consulta del médico, y dice:

- Doctor, tengo un problema. Nadie me hace caso.

- Que pase el siguiente

Chiste 6

Cierro los ojos y no hago más que ver campos de amapolas por todas partes. ¿Qué me pasa Dr.?

Son delirios.

No, de amapolas.

Chiste 7

En el médico:

- Vamos a tener que mandarle una plaquita

- ¿De tórax Doctor?

- No, de mármol

Chiste 8

En el hospital de Lepe una madre le pregunta al médico:

-Doctor, ¿cree usted que mi hijo perderá el ojo?

El médico responde:

-Si lo pierde es porque le da la gana. Yo se lo he envuelto con un pañuelo.

Chiste 9

Un hombre, pálido, triste y escuálido, va al psiquiatra y le dice:

-Mi suegra me está matando. Sé que me voy a morir. ¿Tengo cura?

-Claro que sí,en cualquier iglesia encontrará uno.

Chiste 10

- Doctor, soy asmático, ¿es grave?

- No amigo, es esdrújula.

Chiste 11

- Doctor, doctor, veo elefantes rosas por todos lados, mire a donde mire solo veo elefantes rosas.

- ¿Ha visto usted ya un psicólogo?

- No, doctor, ¡solo elefantes rosas!

Chiste 12

- Doctor, doctor, tengo los dientes amarillos. ¿Qué me recomienda?

- Pues le iría bien una corbata marrón.

Chiste 13

- Doctor, ¿cómo conservo el poco pelo que me queda?

- Fácil, mételo en una cajita

Chiste 14

Un hombre en la sala de espera de maternidad y dice el doctor:

- Han sido quintillizos, dice el hombre orgulloso

- ¡Es que tengo un cañón!

- A ver si lo limpia entonces, porque le han salido negros.

Chiste 15

- Doctor, ¿después de la operación podré tocar la guitarra?

- Sí perfectamente

- ¡Que bueno! siempre quise saber

Chiste 16

- ¡Doctor, doctor, tengo un hueso fuera!

- Hágalo pasar, por favor.

Chiste 17

- Veo que hoy tose usted mejor.

- Sí doctor, es que he estado toda la noche entrenando.

Chiste 18

- Doctor, no sé qué me pasa pero enseguida pierdo los nervios y me pongo a insultar a todo el mundo.

- Está bien, cuéntamelo todo.

- ¿Y qué cree que estoy haciendo, pedazo de imbécil?

Chiste 19

Un paciente entra en la consulta y le pregunta el médico:

- ¿Qué es lo que le ha traído por aquí?

- Una ambulancia, ¿por qué?

Chiste 20

- Doctor, creo que necesito gafas.

- Estoy de acuerdo, pero no puedo ayudarle, ¡esto es un banco!

Chistes de localidades

Chiste 1

- Ahí va Patxi, ¡cómo cortas troncos! ¿Dónde has aprendido?

- Pues en el Sáhara

- ¡Pero si allí no hay árboles!

- No, ahora ya no...

Chiste 2

Dos leperos van al médico y ven un cartel: "CONSULTA DE 4 A 7". Así que uno de ellos le dice al otro: Oye, que solo somos dos, vamos a buscar otra pareja de enfermos.

Chiste 3

- ¡Alto! Se ha saltado un semáforo en rojo. Tengo que ponerle una multa. Dígame su nombre.

- Josetxu Aristeguicorteneindiaguirre de Urrutxomengasalaberría y Mendiagorrialbizu de Gurruchagagoitiaga.

- Bueno, rojo.... lo que se dice rojo.. no era: era ámbar intenso, más bien. Siga, por favor…

Chiste 4

Un guía sevillano les explica a los turistas:

- Y aquí Carlos V mandó construir un castillo

- Pero si aquí no hay ningún castillo

- Y… lo mandó construir, lo que pasa es que no le hicieron ni caso.

Chiste 5

– Patxi, soy Iñaki. Oye, ya he cogido el autobús. Llego a tu casa en 30 minutos.

– Pero si se llega en 15 andando...

– Ya, joder, pero pesa.

Chiste 6

– Los vascos somos cojonudos, ¿verdad, Patxi?

– Pero, ¿qué dices? Si tú has nacido en Castellón

– ¡Patxi, los vascos nacemos donde queremos!

Chiste 7

Esto son dos andaluces de Jaén hablando:

- Me he liado con una sevillana y me ha llevado a ese sitio de bailar a zapatazos.

- ¿Tablao flamenco?

- No, no, habla español, raro, pero español.

Chiste 8

- ¿Qué hacen dos vascos encima de una nube?

- Two-bascos

Chiste 9

Dos vascos que se encuentran, y uno le dice a otro:

- Oye Patxi, me han dicho que tu hija está con gonorrea.

- A mi mientras sea vasco me da lo mismo como se llame.

Chiste 10

Un malagueño que llega a Sevilla para ver la Semana Santa, entra en un bar y le dice al camarero:

- ¿Tiene usted platos combinados?

A lo que el camarero le responde:

- Si tenemos muchos y buenos platos combinados.

El malagueño va y le dice:

- Me pone usted un Benedicto XVI y un Julián Muñoz.

El camarero va y le pregunta:

- Perdone, ¿ese qué plato es?

A lo que el malagueño va y le dice:

- ¡Papas con chorizo!

Chiste 11

¿Por qué los del Lepe no salen de la comunidad? Porque hay un cartel que pone Huelva

Chiste 12

¿Por qué los del Lepe no entran a la cocina? Porque hay un bote que pone sal

Chiste 13

- ¡Hombre, Carles! ¿Cómo te va la vida?

- Pues aquí voy con mi madre que está delicada, se ha quedado sorda y ciega.

- Vaya ¿La llevas al médico?

- Eso después, ahora vamos a que le corten la luz y el teléfono de casa.

Chiste 14

Una catalana de paseo por Madrid, cansada de recorrer sus calles encuentra una churrería.

¿Cuánto cuestan los churros?

Pues depende de los que se lleve, cuantos más lleve menos paga.

Pues póngame hasta que me salgan gratis.

Chiste 15

¿Por qué las mujeres de Lepe beben agua del mar? Para ser más saladas

Chiste 16

¿Sabes por qué los de Lepe llevan una bañera encima de la ambulancia? Para llevar la sirena

Chiste 17

Un gallego va al cine, y la muchacha de la taquilla le dice:

- Señor, esta es la quinta vez que compra la entrada.

El gallego le contesta:

- Es que el desgraciado de la puerta me la rompe…

Chiste 18

Un tío va a trabajar cuando le pregunta un gallego que estaba de paseo por Madrid:

- Oiga, por favor, ¿me podría decir qué autobús tengo que coger para ir a ver el museo del Prado?

- Sí, aquí mismo, coja el número 48.

A mediodía, nuestro hombre vuelve del trabajo para ir a comer y se encuentra al gallego que está todavía esperando en la parada del autobús...

- ¿Pero qué hace todavía aquí? ¿No le dije que cogiera el 48?.

- ¡Claro! Y ya han pasado cuarenta y tres autobuses.

Chiste 19

¿Sabes por qué los de Lepe plantan los naranjos de 3 en 3? Para hacer trinaranjus

Chiste 20

Un niño de 7 años en la Maestranza de Sevilla, con un gorro de sevillano, y un puro de un metro. Y le dice otro:

¡Oye chaval! ¿No te vas a marear con eso?

¿Yo? El que se debe estar mareando es mi padre que debe estar buscando la entrada, el gorro y el puro.

Chistes de borrachos

Chiste 1

El marido llega al portal de su casa totalmente borracho y empieza a gritar:

- ¡María, María!

- Ya vienes otro día borracho y quieres que te eche la llave.

- No, no, si hoy la llave la tengo, mejor tírame la cerradura, que no la encuentro.

Chiste 2

Dos amigos tomando unas cervezas en el bar y dice uno:

- En mi casa tengo un pato que habla

- Tú estás borracho... ¿cómo vas a tener un pato que habla?

- Vente a mi casa y te lo enseño

Llegan a la casa y sale el pato:

- Mira ya verás, pato. ¡Ve y tráeme las zapatillas!

El pato responde:

- Cuak cuak

Y el hombre:

- ¿Pues cuales van ser? ¡Las que están debajo de la cama!

Chiste 3

Están dos borrachos y uno le dice al otro: “No sigas bebiendo que te estás poniendo borroso”

Chiste 4

Había un tipo que era tan borracho, pero tan borracho que le llamaban "genio" porque cada vez que destapaban una botella aparecía.

Chiste 5

El hombre llega a las tantas y la esposa lo espera en la cama:

- ¿A ver, Juan, por qué vienes a casa medio borracho?

- No es mi culpa, se me ha acabado el dinero…

Chiste 6

Un borracho le envía un mensaje a su esposa: “Amor, llego en 30 minutos. Si no he llegado vuelve a leer el mensaje”

Chiste 7

Dos borrachos que están en la plaza del pueblo y uno le dice al otro:

- Compadre, ¿por qué no montamos un bar?

- ¡Venga! Pero, ¿y si nos va malamente?

- Pues si nos va malamente lo abrimos al público.

Chiste 8

Una pareja sale de casa y se encuentran a un borracho tirado en el suelo, y ella le dice al marido:

- Mira, ese de ahí fue mi novio, cuando lo dejamos hace diez años comenzó a beber.

- ¡Increíble, nunca había visto a un tipo celebrar tanto!

Chiste 9

Un borracho llega a la cárcel y pregunta a un guardia:

¿Puedo hablar con el ladrón que robó mi casa?

Eso depende... ¿Para qué quiere hablar con él?

Para que me explique cómo se entra mi casa sin despertar a mi mujer.

Chiste 10

Un jefe le grita a su empleado:

- ¡Manolo! ¿No sabes que está prohibido beber durante el trabajo?

- No se preocupe jefe, no estoy trabajando.