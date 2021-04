Dani Mateo y El Gran Wyoming protagonizan un divertido concurso de chistes malos sobre el estado de alarma, una medida que finalizará el próximo 9 de mayo pese a que hay comunidades autónomas que piden una prórroga. Dani Mateo avisa antes de empezar que sus chistes son "tan malos" que el Gobierno le ha obligado a tenerlos ocho meses en cuarentena.

"Doctor, doctor, no me entra bien la comida. Pues pruebe a quitarse la mascarilla", arranca el presentador de El Intermedio, a lo que Dani Mateo contrataca con otra invención humorística: "Mamá, mamá, en el insti me llaman cierre perimetral. ¿Por qué, hijo? Porque no me entra nadie". Ese chiste no se queda sin responder y Wyoming sigue: "Se abre el telón y aparece Isabel Díaz Ayuso en el Consejo Interterritorial, ¿cómo se llama el grupo? Ella baila sola". Puedes escuchar estos y otros chistes en el vídeo que acompaña estas líneas.

Más chistes malos

No es la primera vez que ambos se enfrentan compitiendo con chistes malos. "¿Cómo llaman en Castilla y León al toque de queda que impide salir por las noches? Invierno", arrancó El Gran Wyoming, riéndose de su propia gracia en otra ocasión.