La aplaudida respuesta de una joven precaria a un empresario: "La gente no es pobre porque quiere, sino que hay algunos que reciben herencias y otros no"

Fran Villalba, CEO de 'Internxt', una empresa que, según contó, está "valorada en 40 millones de euros", afirmó en laSexta Xplica que "en España hay mucha pobreza y desigualdad porque la población española tiene una mentalidad muy cómoda". "Mucha gente que no cobra mucho dinero y no llega a fin de mes es gente que muchas veces no ha querido estudiar, que ha estudiado carreras por amor al arte que no sirven para nada sin tener en cuenta las necesidades de mercado real, quieren trabajar muchas veces lo menos posible o incluso vivir de subvenciones", defendió.

Tras escuchar al empresario, Leticia Vázquez, joven precaria, le respondió que "la gente no es pobre porque quiera, sino porque hay algunos que reciben unas herencias y hay otros que no, y en base a eso pueden estudiar o no". "No vendas la historia de 'Si puedes, quieres', porque eso depende de tus condiciones económicas, de la suerte que tengas de poder estudiar, dónde lo hagas y quién es tu familia", expresó Vázquez, unas palabras que provocaron los aplausos en el plató. Además, la joven le recordó a Villalba que él también se ha "beneficiado de unos servicios públicos que no serían posible si la gente no pagara impuestos".