En La Roca, El Intermedio y Zapeando también hay tiempo para hablar de chistes, sobre todo de los malos. Por ello, Wyoming, Miki Nadal o Santi Alberú ya han compartido en alguna ocasión sus preferidos.

Chiste 1

-Invierno.

-¿Cómo llaman el toque de queda los adolescentes?

-TIKTOKE de queda

Chiste 2

Son dos vascos que se ven y de pronto, aparece uno con una brecha en la frente sangrando.

Entonces le pregunta uno:

-Pachi, ¿qué ha pasado?

- ¿Ves el cartel que pone ahí 'se traspasa'? Pues es mentira

Chiste 3

-¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela?

-Somos iguanitas

Chiste 4

- ¿Este es el ascensor de su vida?

- No, he subido en ascensores mejores

Chiste 5

-Tengo tres llamadas perdidas del oftalmólogo

- El de ver me llama

Chiste 6

Una mujer le dice a su hija:

-Hija mía, no te vas a creer lo que me pasó. Ayer tu marido debía venir borracho. En vez de a tu cama, vino a la mía y, bueno, que me hizo el amor.

- Hombre mamá, ¿y no le dijiste nada?

- Ya sabes que con tu marido no me hablo.

Chiste 7

- Doctor, séame franco por favor dígamelo sin ambages. ¿Tengo pérdidas de memoria?

-¡QUE SÍ!

Chiste 8

-¿Usted de qué es doctor?

-Yo del pulmón y corazón

-¡Estudia medicina general hombre!