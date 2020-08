En España cualquier tema es candidato a ser convertido en un chiste. Ya sea sobre política, cuñados, suegras o el mítico Jaimito, el repertorio de chistes malos (y no tan malos) no para de crecer.

Los chistes malos son como los gases, mejor fuera que dentro. Es algo que siempre ha defendido la humorista Ana Morgade y no le falta razón: si tienes uno hay que soltarlo, le pese a quien le pese. Ten en cuenta que cada chiste tiene su público y siempre va a haber quien te lo pague con una carcajada.

Por eso, te ofrecemos un recopilatorio de los 100 mejores- o peores- desde los más típicos hasta algunos que puede que no hayas escuchado nunca.

Chiste 1

- ¿Tienes WiFi?

- Sí

- ¿Y cuál es la clave?

- Tener dinero y pagarlo.

Chiste 2

En una entrevista de trabajo:

- ¿Nivel de inglés?

- Alto

- Bien. Traduzca "mirar".

- Look.

- Perfecto. Úselo en una frase.

- "Luke", yo soy tu padre.

- Contratado.

Chiste 3

¿Cuál es el café más peligroso del mundo?

El ex-preso

Chiste 4

- Mamá, mamá, los spaghetti se están pegando.

- Déjalos que se maten

Chiste 5

- Soy Rosa.

- Ah, perdóname, es que soy daltónico.

Chiste 6

- Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué?

- Pues el hondo, porque cabe más comida…

Chiste 7

¿Qué pasa si tiras un pato al agua?.

Nada.

Chiste 8

- Ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos.

- ¿Y los detuvo?

-Sí, sí, los de tubo también.

Chiste 9

¿Cómo te llamas?

- Lancelot.

- Pues atrápalot…

Chiste 10

- Papá, ¿qué está más lejos, Córdoba o la Luna?.

- Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí Córdoba?

Chiste 11

Mi ordenador me gana al ajedrez, pero yo le gano boxeando.

Chiste 12

General: Soldado, ice la bandera

Soldado: Pues le quedó muy bonita

Chiste 13

- A las 10 te pito y bajas.

- ¿Te has comprado un coche?

- No, un pito.

Chiste 14

¿Cuál es el coche favorito de un fotógrafo?

El Ford Focus

Chiste 15

Oye, ¿cuánto te costó esa terapia que hiciste para dejar de pensar en comida todo el rato?

- Pimientos euros.

Chiste 16

Pero mira que te he dicho diez mil millones de veces que no exageres…

Chiste 17

¿Te gusta el rock progresivo?

- Cada vez más.

Chiste 18

- Buf, me ha caído mal el estofado.

- ¡Pues no le hables, hombre!

Chiste 19

- A mí me gustaría vivir en una isla desierta.

- A mí también.

- ¡Ya empezamos a llenarla, eh!

Chiste 20

Errar es humano, pero lo es todavía más echarle las culpas a otro.

Chiste 21

- Oiga, ¿el otorrino va por número?

- Van nombrando.

- Qué gran actor, pero no me cambie de tema.

Chiste 22

Pues sí, el viaje a la India me cambió la vida.

- ¿Más langosta, señor?

- Pero ponle curry.

Chiste 23

Suena el teléfono:

- ¿Hola?

- Hola.

- ¿Es aquí donde lavan ropa?

- No.

- Pues sí que son guarros.

Chiste 24

Resulta que hay un tipo en la playa que va saludando a todo el mundo. Uno que está por allí le pregunta:

- Oye, ¿tú cómo lo haces para llevarte bien con todo el mundo?.

Y el otro le contesta:

- Mi truco es no discutir nunca.

- Pero eso sólo no será, ¿no?

- Pues no será…

Chiste 25

Llaman a la puerta y es un técnico del ayuntamiento.

- Perdone, pero vamos a proceder al derribo del edificio contiguo.

- ¿Conmigo?

Chiste 26

¿Qué hay peor que encontrarse un gusano en una manzana?.

Encontrarse medio.

Chiste 27

- Perdone, ¿es este el ascensor de subida?

- No, he montado en otros mejores.

Chiste 28

-¡Rápido, necesitamos sangre!

-Yo soy 0 positivo.

-Pues muy mal, aquí se viene a animar.

Chiste 29

- ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?

- Depende del tiempo.

- Vale, pongamos que llueve.

Chistes de vascos y sevillanos

Chiste 30

Un vasco entra en una tienda con una motosierra eléctrica:

- Oiga, usted me dijo que esta motosierra que he comprado cortaba cien árboles a la hora. La he probado, y como mucho corta cincuenta.

- Pues no se preocupe que ahora la probamos...

Arranca la motosierra el dependiente, y al oírla dice Patxi:

- Aibalaostia tú, ¿y ese ruido?

Chiste 31

Dos vascos a la salida de un examen de matemáticas.

- Oye, Iñaki, ¿a ti que te dió el segundo problema?

- ¿A mí? Infinito.

- ¿Sólo?

Chiste 32

– "Los vascos somos cojonudos, ¿verdad, Patxi?"

– "Pero, ¿qué dices? Si tú has nacido en Castellón…"

– "¡Patxi, los vascos nacemos donde queremos!"

Chiste 33

-"Aitor, ¿ves la Tierra?"

-"¡Cómo no la voy a ver!"

– "¿Ves Euskadi?"

– "Anda, pues claro!"

– "¿Ves el pueblo?"

– "Sí, lo veo"

– "¿Y el frontón?"

-"También lo veo"

– "¡Saca pues!"

Chiste 34

– Patxi, soy Iñaki. Oye, que ya he cogido el autobús. Llego a tu casa en 30 minutos.

– Pero si se llega en 15 andando...

– Ya, joder, pero pesa.

Chiste 35

Se encuentran dos bilbaínos por la calle y uno le dice al otro:

- ¿De dónde vienes?

- Pues nada, he ido a comprar 300 vacas, 500 bueyes, 400 ovejas y 30 toneladas de madera.

Y el otro le dice:

- ¡Sí que montas tú pronto el Belén este año!

Chiste 36

Un guía sevillano les explica a los turistas:

+ Y aquí Carlos V mandó construir un castillo

- Pero si aquí no hay ningún castillo

+ Y… lo mandó construir, lo que pasa es que no le hicieron ni caso.

Chiste 37

Dos vascos están recogiendo setas en el campo y de repente grita uno:

"¡Mira, Iñaki, un Rolex!"

E Iñaki le contesta:

"Patxi, joder, ¿a qué estamos? ¿a setas o a Rolex?"

Chiste 38

Están tres bebes en la maternidad y empiezan a hablar:

El primero dice:

– Yo debo de ser un niño, tengo los patucos azules.

El segundo se mira y dice:

– Pues yo debo ser una niña, tengo los patucos rosas.

Y dice el tercero:

– Entonces yo debo ser de Bilbao, porque tengo unos huevos tan grandes que no me veo los patucos.

Chiste 39

Patxi mirando al horizonte

– ¿Qué haces Patxi?

– Arrancando la moto

– Si eso se hace con una patada

– Pues que te crees que he hecho…

Chiste 40

Dos vascos que se encuentran, y uno le dice a otro:

– Oye Patxi, me han dicho que tu hija está con gonorrea.

– A mi mientras sea vasco me da lo mismo como se llame.

Chiste 41

Un niño de 7 años en la Maestranza de Sevilla, con un gorro de sevillano, y un puro de un metro. Y le dice otro espectador: "¡Oye chaval! ¿No te vas a marear con eso?"

- ¿Yo? El que se debe estar mareando es mi padre que debe estar buscando la entrada, el gorro y el puro.

Chiste 42

Esto son dos andaluces de Jaén hablando:

- Me he liado con una sevillana y me ha llevado a ese sitio de bailar a zapatazos.

- ¿Tablao flamenco?

- No, no, habla español, raro, pero español.

Chiste 43

Tres borrachos que llegan a la estación. «DIN DON DIN. El tren con destino a Sevilla, sale ahora mismo por la vía 4». Se ponen a correr pero el Jefe de estación ayuda a uno a subir, ayuda al otro, y cuando llega al tercero, el tren ha cogido ya velocidad, y no puede

subirlo.

- Lo siento, pero ya es tarde.

-Pues más lo van a sentir ellos, que habían venido a despedirme.

Chistes de suegras

Chiste 44

Un hombre está en el entierro de su suegra. Después de echar tierra sobre el ataúd, dice:

- ¡Querida suegra! Fuiste como una madre para mí.

En este momento un pájaro, sobrevolando el cementerio, le caga en la cabeza. El hombre levanta la cabeza hacia el cielo y dice:

- Ahh, ¿ya llegaste al cielo, maldita vieja?

Chiste 45

¿Cómo se dice suegra en griego?

Storbas.

Chiste 46

-Cariño, ¿has visto el libro de ‘Cómo vivir 100 años’?

-Sí, lo tiré a la basura, tu madre lo estaba leyendo.

Chiste 47

La suegra desde el interior del ataúd:

-Hija, ¡sácame de aquí que no estoy muerta!

A lo que el yerno le responde desde el exterior.

-Cállese señora, ¿va a saber usted más que el médico?

Chiste 48

El yerno hablando con su suegra

— Ni se te ocurra decirme cómo educar a mis hijos. Yo estoy casado con una de los tuyos, y créeme, hay mucho que reclamar también.

Chiste 49

Dos amigos:

– Si no fuera por el bigote, serías igualito a mi suegra.

– Pero, si yo no llevo bigote…

– Ya, pero ella sí.

Chiste 50

—El día que me muera quiero que me sepulten en el mar.

—¿Y eso por qué?

—Por que mi suegra me amenazó con bailar sobre mi tumba cuando muera.

Chistes de médicos

Chiste 51

Un hombre se encuentra con un amigo por la calle y le dice:

- Manolo ¿qué te pasa que estás blanco?

- Nada Pepe, que vengo del médico y me ha dicho que deje de beber, fumar, hacer el amor...

- Y ¿qué vas a hacer?

- Pues qué quieres que haga Pepe, cambiar de médico.

Chistes de borrachos

Chiste 52

Tengo tres llamadas perdidas de mi oftalmólogo...

El de ver me llama.

Chiste 53

Doctor, un ciego quiere verlo. Dígale que yo no hago milagros.

Chiste 54

Doctor, mi mujer tiene tres pechos. - ¡Ah! Y quiere que le extirpe uno de ellos, ¿verdad? - No, que me implante a mí otra mano.

Chiste 55

Doctor, doctor, no sé lo que me pasa que cada vez que tomo café me duele el ojo derecho.¿Has probado a sacar la cucharilla de la taza?

Chiste 56

Uno que va al dentista y ...

- A ver, abra la boca.

- ¡AAAHHHHhh!.

- Pero no la abra tanto...

- ¿No me tiene que meter las pinzas?.

- Sí, ¡¡pero yo me quedo fuera!!.

Chiste 57

Llega un paciente a la consulta del médico, y dice:

- Doctor, tengo un problema. Nadie me hace caso.

- Que pase el siguiente

Chiste 58

En el hospital el médico le dice a la enfermera:

- Está bien que le tenga usted miedo al contagio, señorita, pero eso de dispararles a los pacientes el supositorio desde lejos, y con cerbatana es pasarse.

Chiste 59

Pepita, la enfermera, atiende la llamada telefónica que se está produciendo en la consulta.

- ¿Sí, dígame?

- ¿Oiga, el doctor Mata?

- Sí señor. ¿Qué desea?

- Anular la visita.

Chistes informáticos

Chiste 60

- Mamá, ¿qué haces en frente de la computadora con los ojos cerrados?

- Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas.

Chiste informático 61

¿Qué diferencia hay entre hacer la colada y utilizar Windows?

Que la colada no se cuelga sola.

Chiste 62

¿Cuántos técnicos informáticos de Microsoft hacen falta para cambiar una bombilla?.

Ninguno, es un problema de Hardware.

Chiste 63

- Eres un fanático de la informática, ¿cierto?.

- Si... mouse o menos.

Chiste 64

- Mama que haces en frente de la computadora con los ojos cerrados???

- Nada hijo es que Windows me dijo que cierre las pestañas

Chiste 65

-¿Pero qué haces tirando esos portátiles al río?

-¡Pero mira cómo beben los PC's en el río!

Chistes de Jaimito

Chiste 66

– Jaimito, ¿cuánto es 2 x 2?

– Empate

– ¿Y 2 x 1?

– ¡Oferta!

Chiste 67

– Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.

– ¡Muy bien Jaimito! pero… ¿por qué casi?

– Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado.

Chiste 68

Jaimito llega tarde al colegio y la profesora le pregunta:

– ¿Por qué llegas tarde?

– Me quedé dormido soñando con un partido.

– ¿Y eso qué tiene que ver?

– Pues hubo un empate, prórroga y además penaltis.

Chiste 69

La maestra le pregunta a Jaimito:

– Jaimito, ¿cómo se dice en inglés "El gato se cayó al agua y se ahogó"?

– Es fácil maestra, The cat cataplum in the water glugluglu and not mas miau miau.

Chiste 70

¿Por qué Jaimito va con traje y corbata al oculista?

Porque va a la graduación de sus gafas.

Chiste 71

Profesor:

– Jaimito, dígame qué mineral es éste.

Jaimito:

– Es una piedra.

Los compañeros, susurrando:

– Basalto Jaimito, basalto.

Jaimito:

– ¡¡¡UNA PIEDRAAAA!!!

Chiste 72

El profesor de lengua descubre a Jaimito distraído mirando por la ventana. Se dirige a él, diciéndole:

– ¡A ver, Jaimito, dime dos pronombres!

– ¿Quién? ¿Yo?

Chiste 73

El niño le dice a su tío al regresar de la escuela:

– Tío, tío, hoy estudiamos geometría.

Su tío le dice:

– A ver, dime, ¿Qué son los ángulos?

Le contesta el niño:

– Sonángulos son las personas que caminan dormidas.

Chiste 74

Una noche de verano Jaimito no se podía dormir y le dice a su papá:

– Papá, papá los mosquitos me quieren picar!

Y su padre le responde:

– ¡Pues apaga la luz!

Al rato entra una luciérnaga por la ventana y Jaimito se levanta corriendo y furioso y le dice a su papá:

– Papá, papá ¡los mosquitos me vienen a picar con linternas!

Chiste 75

En la escuela, le dice la profesora a Jaimito:

– A ver, Jaimito, ¿qué me dices de la muerte de Napoleón?.

Y Jaimito contesta:

– Que lo siento mucho, señorita.

Chiste 76

– A ver Jaimito, dibuja un huevo.

Jaimito empieza a dibujar y se mete la otra mano en el bolsillo.

Otra niña de la clase exclama:

– ¡Señorita, Jaimito está copiando!

Chiste 77

El pequeño Jaimito pregunta a su padre:

– Oye, papá ¿Tonto se acentúa?

– Con los años, hijo, con los años, le contesta el padre.

Chiste 78

Jaimito está en el colegio. El director le dice:

–¿Qué quieres ser de mayor, Jaimito?

–Carnicero

Y el director le dice:

–¿Por qué carnicero?

– Porque en el colegio ya aprendí a hacer chuletas

Chiste 79

Jaimito ¿cómo te ha salido el examen de Matemáticas?

- Pues más o menos como a los del Polo Norte

- ¿Cómo a los del Polo Norte? ¿Qué quieres decir?

- De cero para bajo mamá, de cero para bajo!

Chiste 80

El profesor pregunta:

- ¿Jaimito qué debo hacer para repartir 11 patatas para 7 personas?

- Puré de patata, señor profesor.

Chistes de Lepe

Chiste 81

¿Por qué los del Lepe no salen de la comunidad?

- Porque hay un cartel que pone Huelva

Chiste 82

¿Por qué los de Lepe ponen un condón en la ventana?

- Para que no entre polvo

Chiste 83

¿Por qué los del Lepe no entran a la cocina?

- Porque hay un bote que pone sal

Chiste 84

¿Para qué los del Lepe ponen la tele al revés?

- Para verle las bragas a la presentadora

Chiste 85

¿Para que los de Lepe ponen cinco televisiones?

-Para ver tele cinco

Chiste 86

¿Por qué las mujeres de Lepe beben agua del mar?

- Para ser más saladas

Chiste 87

¿Sabes por qué los de Lepe llevan una bañera encima de la ambulancia?

- Para llevar la sirena

Chiste 88

Dos leperos van al médico y ven un cartel: "CONSULTA DE 4 A 7". Así que uno de ellos le dice al otro:

-Oye, que solo somos dos, vamos a buscar otra pareja de enfermos.

Chiste 89

- ¿Cómo se puede identificar a uno de Lepe en un submarino?

- Es el que lleva el paracaídas puesto.

Chiste 90

¿Sabes por qué los de Lepe plantan los naranjos de 3 en 3?

- Para hacer tri-naranjus

Chiste 91

¿Sabes por qué los de Lepe se tiran un pedo antes de salir de casa?

- Para echar el pestillo.

Chiste 92

¿Por qué los de lepe se pusieron de moda?

- Porque Jaimito se fue de vacaciones

Chiste 93

¿Por qué los de lepe ponen cebollas en la carretera?

- Porque son buenas para la circulación

Chiste 94

¿Sabes por qué los de Lepe ponen una tortuga encima de la televisión?

- Para que vaya en cámara lenta.

Chiste 95

– ¿Cómo se puede identificar a uno de Lepe en un submarino?

– Es el que lleva el paracaídas puesto.

Chiste 96

¿Sabes por qué el único policía de Lepe lleva un chándal por uniforme?

– Porque la gente de Lepe siempre ha pedido un poli-deportivo.

Chiste 97

¿Cómo mandan un fax confidencial los de Lepe?

– Lo doblan antes de pasarlo por la máquina.

Chiste 98

Uno en un restaurante de Lepe, encantado con el pollo que le sirven, pide:

– Oiga, ¿Cómo preparan el pollo?

– Nada especial, sólo le decimos que va a morir…

Chiste 99

¿Por qué los de Lepe tiran niños al pozo?

– Porque en el fondo son buenos.

Chiste 100

Un borracho de Lepe le dice a otro:

– No sigas bebiendo que te estás poniendo borroso.